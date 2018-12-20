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Bağcılarda 10 ayda 159 bin 730 ağaç kesilmekten kurtarıldı

İstanbul Bağcılar’da gelenek haline gelen “Halk Meclisi” ilçenin Hürriyet Mahallesi’nde toplandı. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçede bu yılın ilk 10 ayında 9 bin 396 ton kağıt-kartonun geri dönüşümüyle 159 bin 730 ağacınkesilmekten kurtarıldığını vurguladı.

20 Aralık 2018 Perşembe 16:12
Bağcılarda 10 ayda 159 bin 730 ağaç kesilmekten kurtarıldı

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde gerçekleşen Halk Meclisi Toplantısı’nda Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, mahalle sakinlerinin soruları üzerine geri kazanılabilir atıkların dönüşümü konusunda çalışmaları anlattı. Çaycuma ve Çevre Köyleri Kültür Dayanışma Derneği’nde düzenlenen toplantıya her kesimden vatandaş katılım gösterdi.

Halk Meclisi’ne İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağcılar Belediye Başkanı yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İGDAŞ ve BEDAŞ temsilcileri, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Hayati Çakıcı ve mahalle sakinleri katıldı.

“719 bin kilogram hammadde tasarrufu yapıldı”

Etkinlikte söz alan vatandaşlar, oturdukları sokakta yaşadıkları sorunları aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Çağırıcı, “Atıkları toplayarak hem enerji alanında tasarruf sağlıyoruz hem de çevremizi temizliyoruz” dedi. Gelecek yıl mahallelerinin metroya kavuşacağı ve kapalı pazar alanının hizmete açılacağını kaydeden Çağrıcı, “Bağcılar’da 2018 yılının 10 ayında 9 bin 396 ton kağıt-kartonun geri dönüşümüyle 159 bin 730 ağaç kesilmekten kurtarıldı. Öte yandan 4 bin 593 ton camın dönüşümüyle 459 bin 341 litre yakıt tasarrufu, 2 bin 575 ton plastiğin dönüşümüyle 36 bin 47 megawatt enerji ve 553 ton metalin dönüşümüyle de toplam 719 bin kilogram hammadde tasarrufu yapıldı” bilgilerini verdi.

“Vatandaşımız sıfır atık konusunda duyarlı”

Mahalle genelinde eğitimden park inşaatlarına yapılan çalışmaları ve hayata geçirilecek projeleri anlatan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, mahalle sakinlerinin çevre temizliği konusundaki duyarlılığına dikkat çekti. Çağırıcı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’ni başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Sıfır atık konusunda çalışmalarımız verimli bir şekilde artarak devam ediyor. Atıkları toplayarak hem enerji alanında tasarruf sağlıyoruz hem de çevremizi temizliyoruz” ifadelerini kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:12
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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