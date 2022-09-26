  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bağcılar cinayeti Ali Sayan tutuklandı mı? Ali Sayan kimdir kaç yıl ceza alır?
Aktüel

Bağcılar cinayeti Ali Sayan tutuklandı mı? Ali Sayan kimdir kaç yıl ceza alır?

İstanbul Bağcılar'da kan donduran bir olay yaşandı. Ali Sayan isimli kişi annesini öldürdü. Vahşetin ardından annesini öldüren Ali Sayan'ın tutuklanıp tutuklanmadığı merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 17:53:00 -
Bağcılar cinayeti Ali Sayan tutuklandı mı? Ali Sayan kimdir kaç yıl ceza alır?

İstanbul Bağcılar'da kan donduran bir olay yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Ali Sayan, annesi Hava Sayan'ı bıçakla öldürdü. Annesinin kafasını balkondan atan zanlı ardından evi ateşe verdi. Peki, Ali Sayan tutuklandı mı?

Bağcılar cinayeti Ali Sayan tutuklandı mı? Ali Sayan kimdir kaç yıl ceza alır?

Olay, saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı.

 Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, ''Bu kan dondurucu olayı gerçekleştiren şahıs olayın hemen ardından emniyet güçleri tarafından yakalanarak savcılığa sevk edilmiştir'' denildi.

Şüpheli Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra, tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik şüphelinin 'Canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme' ve `Üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23