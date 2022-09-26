İstanbul Bağcılar'da kan donduran bir olay yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Ali Sayan, annesi Hava Sayan'ı bıçakla öldürdü. Annesinin kafasını balkondan atan zanlı ardından evi ateşe verdi. Peki, Ali Sayan tutuklandı mı?

Bağcılar cinayeti Ali Sayan tutuklandı mı? Ali Sayan kimdir kaç yıl ceza alır?

Olay, saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı.

Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, ''Bu kan dondurucu olayı gerçekleştiren şahıs olayın hemen ardından emniyet güçleri tarafından yakalanarak savcılığa sevk edilmiştir'' denildi.

Şüpheli Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra, tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik şüphelinin 'Canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme' ve `Üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.