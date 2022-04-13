Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı istifa mı etti? Lokman Çağırıcı’nın yerine kim belediye başkanı oldu?

İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sağlık koşulları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Çağırıcı, "Daha önce mevcut olan kalp sorunlarımın tekrarlaması sonucu, beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerçeğiyle karşı karşıya kaldım. Kıymetli hekimlerimizle yaptığımız istişareler neticesinde, görevi bırakmam gerektiği kanaatine vardım. Dolayısıyla 13.04.2022 tarihi itibarıyla Bağcılar Belediye Başkanlığı görevimden istifa etme kararı aldım." dedi. Lokman Çağrıcı'nın istifası sonrası yerine kimin Bağcılar Belediye Başkanı olacağı ise merak ediliyor. Bağcılar Belediyesi Meclisi kendi yeni başkan için seçim yapacak.