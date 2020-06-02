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Aktüel

Bafra’da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 20:03:24 -
Bafra’da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Öner K. idaresindeki 26 VN 423 plakalı otomobil ile tali yoldan ana yola çıkan Ersoy G.’nin kullandığı kamyonet Elifli sapağında çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Ersoy K., Öner G. ve araçlarda bulunan Tolga K. ile Aydın A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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