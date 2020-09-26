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Aktüel Bafa Gölü'nde telef olan balıklar sahile vurdu
Aktüel

Bafa Gölü'nde telef olan balıklar sahile vurdu

Yeniakit Publisher
2020-09-26 17:10:03 -
Bafa Gölü'nde telef olan balıklar sahile vurdu

AYDIN (AA) - Aydın ve Muğla il sınırları arasında yer alan Bafa Gölü'nde telef olan çok sayıda balık sahile vurdu.

Serçin Mahallesi'nde balıkçılık yapan Rüştü Uzunkaya gazetecilere yaptığı açıklamada, Burgaz mevkisinde son günlerde sahile çok sayıda telef olmuş balığın vurduğunu belirterek bunun göldeki su seviyesinin düşmesinden kaynaklandığını öne sürdü.

Göle Büyük Menderes Nehri'nden yeteri kadar su girişi sağlanamadığını iddia eden Uzunkaya, benzeri ölümlere önceki yıllarda da rastlandığını kaydetti.

Balıkçılardan Murat Ak ise nehir sularının tarımsal sulamaya ayrılması nedeniyle göle yeteri kadar su giremediğini ve bunun balık ölümlerine neden olduğunu savunarak besleme kanallarının açılmasıyla durumun normale dönmesini beklediklerini ifade etti.




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