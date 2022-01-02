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Korona Virüs BAE'den sert aşı kararı
Korona Virüs

BAE'den sert aşı kararı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 10 Ocak’tan itibaren aşısız vatandaşlarının yurt dışına seyahat etmesini yasaklayacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 01:46:00 -
BAE'den sert aşı kararı

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Ulusal Acil Durum ve Afet Yönetim Otoritesi ile BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 Ocak itibariyle Kovid-19 aşısı olmayan vatandaşlara yurt dışına seyahat yasaklaması uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.

İki doz aşılı olan vatandaşların da yurt dışına çıkabilmek için üçüncü doz hatırlatma dozunu yaptırmaları gerekecek. Tıbbi olarak Kovid-19 aşısı olmaktan muaf kişiler yasak kapsamında olmayacak. İnsani gerekçeler ve tedavi amaçlı seyahatlerde de bu şart aranmayacak.

BAE, Kovid-19'a karşı tüm vatandaşlarına birinci dozu uygulayan ve halkın yüzde 90,18'ine de ikinci dozu yaptıran ülke olarak dünyada birinci sırada yer aldı.

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