BAE'den beklenmedik, sürpriz Türkiye kararı: Heyeti TCG Anadolu'da

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkiler son dönemde sıklaşan üst düzey resmi ziyaretlerle her alanda önemli rol oynuyor!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyeti, TCG Anadolu'yu ziyaret etti. BAE heyeti, TCG Anadolu'da incelemelerde bulundu. Daha önceki görüşmelerde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nden geniş bir heyet, Türkiye’ye geldi. Heyet, Türk savunma sanayii başta olmak üzere çeşitli alanlarda yatırım fırsatlarını değerlendirecek bilgisi verilmişti.

Ne olmuştu!

Hürriyet’in haberine göre; toplantılarda BAE’den Türkiye’ye 25-30 milyar dolarlık yatırım gelmesinin öngörüldüğü, Türkiye’nin ihracatının da 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkmasının hedeflendiği belirtildi. Öte yandan yatırım faaliyetlerinde, savunma sanayiinin de ön plana çıkacağı tahmin ediliyor.

Türk savunma sanayii şirketleri, Şubat 2023’te BAE’nin başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirilen IDEX’23 Savunma Sanayii Fuarı’na rekor katılım göstermişlerdi. Fuar sırasında; SİHA, akıllı mühimmat, zırhlı araç ve pan-tilt gibi çok çeşitli ürünlerin ihracatlarına yönelik anlaşmalar imzalandı. Öte yandan BAE ile Türkiye, ortak hassas güdümlü mühimmat geliştirecek.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgilere göre; BAE, Türkiye’den taarruz helikopteri tedarik etmekle de yakından ilgileniyor.

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Roketsan ile Tawazun arasında MoU

Yine IDEX’23 sırasında Roketsan ile BAE savunma sanayii sektörünün çatı kuruluşu Tawazun arasında bir mutabakat muhtırası (MoU) imzalanmıştı. Mutabakat Zaptı kapsamında Tawazun Council ve ROKETSAN, BAE’ye en yeni teknolojileri ve rekabetçi sistem çözümlerini sunmak için yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edecek.

ERDOĞAN BAE YOLCUSU

Seçimlerden sonra ilk yurtdışı ziyaretini geleneksel olarak KKTC ve Azerbaycan’a yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bayram sonrasında geniş bir heyetle Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitmesi planlanıyor. Türkiye’ye gelen BAE heyetinin iki günlük çalışmasının da bu ziyarette imzalanması muhtemel protokollerin ön çalışması olduğu belirtiliyor.

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