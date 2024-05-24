BAE ve Mısır bitti şimdi bunlar! Çin bu kez orada Türkiye'nin karşısına çıktı

Novıye İzvestiya portalı Rusyalı turistler için Türkiye'ye alternatif olabilecek destinasyonları sıraladı. Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden yapılan açıklamayı haberleştiren portal bu yaz Soçi'de “her şey dahil” tur talebinin yüzde 15 ile 20 arasında arttığını bildiriyor.



Ancak bölgede her şey dahil otel kapasitesinin son derece düşük olması nedeniyle fiyatların Türkiye gibi alternatiflerin üzerinde seyrettiği öğrenildi: 140-170 bin ruble (1500-1900 dolar).



Bu yaz dikkat çeken bir eğilim ise Çin'in popülaritesindeki artış oldu.



Rusya Tur Operatörleri Birliği Çin'in Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland'dan sonra 4. sırada yer aldığını açıkladı. Fiyatlar 130-140 bin ruble seviyesinde.



Portal Dubai'de ise fiyatların ucuzlama eğiliminde olduğunu yazıyor: 120-130 bin ruble.

TURKRUS

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