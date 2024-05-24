  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BAE ve Mısır bitti şimdi bunlar! Çin bu kez orada Türkiye'nin karşısına çıktı
Ekonomi

BAE ve Mısır bitti şimdi bunlar! Çin bu kez orada Türkiye'nin karşısına çıktı

Yeniakit Publisher
2024-05-24 12:03:00 -
BAE ve Mısır bitti şimdi bunlar! Çin bu kez orada Türkiye'nin karşısına çıktı

Son dönemde birçok ülke Türkiye'ye giden Rus turistleri ülkelerine çekmek amacıyla çeşitli adımlar atıyor. Yakın zamanda BAE ve Mısır bu alanda çalışmalar yürütüyordu. Novıye İzvestiya Portalı, Çin'in son dönemde Türkiye gibi popüler ülkelere rakip olabileceğini ve artan talep nedeniyle bunun gerçekleştiğini duyurdu.

Novıye İzvestiya portalı Rusyalı turistler için Türkiye'ye alternatif olabilecek destinasyonları sıraladı. Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden yapılan açıklamayı haberleştiren portal bu yaz Soçi'de “her şey dahil” tur talebinin yüzde 15 ile 20 arasında arttığını bildiriyor.

Ancak bölgede her şey dahil otel kapasitesinin son derece düşük olması nedeniyle fiyatların Türkiye gibi alternatiflerin üzerinde seyrettiği öğrenildi: 140-170 bin ruble (1500-1900 dolar).

Bu yaz dikkat çeken bir eğilim ise Çin'in popülaritesindeki artış oldu.

Rusya Tur Operatörleri Birliği Çin'in Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland'dan sonra 4. sırada yer aldığını açıkladı. Fiyatlar 130-140 bin ruble seviyesinde.

Portal Dubai'de ise fiyatların ucuzlama eğiliminde olduğunu yazıyor: 120-130 bin ruble.

TURKRUS

Rusya'dan Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı beklenmedik hamle! Sır gibi sakladıkları proje ortaya çıktı
Rusya'dan Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı beklenmedik hamle! Sır gibi sakladıkları proje ortaya çıktı

Teknoloji

Rusya'dan Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı beklenmedik hamle! Sır gibi sakladıkları proje ortaya çıktı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya'da gündem olan doğalgaz gelişmesi! Türkiye orayı ele geçirme peşinde
Rusya'da gündem olan doğalgaz gelişmesi! Türkiye orayı ele geçirme peşinde

Ekonomi

Rusya'da gündem olan doğalgaz gelişmesi! Türkiye orayı ele geçirme peşinde

Rusya'dan şaşırtan Türkiye uyarısı: Acele edin kalmayabilir
Rusya'dan şaşırtan Türkiye uyarısı: Acele edin kalmayabilir

Ekonomi

Rusya'dan şaşırtan Türkiye uyarısı: Acele edin kalmayabilir

Rusya'dan 'helal olsun' dedirten Türkiye kararı! O parayı almayacaklar
Rusya'dan 'helal olsun' dedirten Türkiye kararı! O parayı almayacaklar

Ekonomi

Rusya'dan 'helal olsun' dedirten Türkiye kararı! O parayı almayacaklar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23