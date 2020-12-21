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Ekonomi BAE, sınırlarını kapatan Suudi Arabistan'a uçuşları askıya aldı
Ekonomi

BAE, sınırlarını kapatan Suudi Arabistan'a uçuşları askıya aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 14:24:42 -
BAE, sınırlarını kapatan Suudi Arabistan'a uçuşları askıya aldı

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) havayolu şirketleri Suudi Arabistan'a uçuşların askıya alındığını duyurdu.

Dubai Emirliği Ulusal Taşımacılık Şirketi Emirates Havayolları sözcüsü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'nın sınırlarını kapatmasının ardından, 27 Aralık tarihine kadar Suudi Arabistan'a uçuşların durdurulduğunu ifade etti.

Abu Dabi Emirliği Ulusal Taşımacılık Şirketi Etihad Havayolları sözcüsü de Abu Dabi ve Suudi Arabistan arasındaki uçuşların acil bir şekilde durdurulduğunu duyurdu.

Emirates Air Arabia adlı hayayolu şirketi de aynı şekilde yeni bir emre kadar, geçici olarak Suudi Arabistan'a uçuşların tümüyle durdurulduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberinde, İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Sağlık Bakanlığ'ının virüsün daha hızlı yayılan türüne ilişkin uyarıda bulunduğunu ve hükümetin, bu mutasyona ilişkin tıbbi bilgiler netleşene dek tüm uluslararası uçuşları geçici olarak askıya aldığını belirtmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı, dün yaptıkları açıklamada, ülkede keşfedilen Kovid-19 türünün, yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurmuştu.

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