Badminton Minikler Adana Şampiyonası Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında Yüreğir Kiremithane MTALSpor Salonunda düzenlenen, Okullararası Badminton Minikler Şampiyonası sona erdi.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında Yüreğir Kiremithane MTALSpor Salonunda düzenlenen, Okullararası Badminton Minikler Şampiyonası sona erdi.

27-31 Mayıs tarihleri arasında yapılan Okullararası Minikler Badminton İl Şampiyonası sonucunda

Yüreğir Ticaret Borsası İlkokulu birinci, Emine Türkan İkiz İlkokulu ikinci,Yahya Kemal Beyatlı 100 yıl İlkokulu üçüncü, Ethem Kuzucu İlkokulu dördüncü oldu.

Badminton Adana İl Temsilcisi Ceyhun Öktem, müsabakaların oldukça çekişmeli geçtiğini belirterek, "Dereceye giren takımlarımızı kutluyor başarıların devamını diliyorum" dedi.

Dereceye giren okullara ödüllerini, Turnuva Başhakemi Zeynel Girente, Badminton İl Temsilcisi Ceyhun Öktem, okul müdürleri ve müsabaka hakemleri verdi.

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