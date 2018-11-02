Bademcik iltihabını ciddiye almazsanız sağırlığa yol açabilir

Bademcik rahatsızlığı, sağırlığa yol açan orta kulak iltihabı ile birlikte olmadıkça önemli değildir, ama siz bunu bilemezsiniz ki.. Dahası ender olarak nefrit ve mafsal romatizması gibi olumsuz gelişmeler olabiliyor.

Çocuğunuz boğaz ağrısından şikâyet ediyorsa ve yutkunmasında bir zorluk farkederseniz; iyi bir ışıkta başını geride tutarak ve temiz bir kaşığın sapı ile diline yavaşça bastırarak boğazını incelerken "aaa" sesini çıkarmasını isteyin. Bu hareket sonucu boğazı açılacak, size bir iki saniye içinde bademciklerin kızarmış, büyümüş veya sarı lekelerle kaplanmış olup olmadığını görme imkanını sağlayacaktır.

Çocuğunuzun ateşini ölçün.

Çocuğunuzun boynunun alt yanlarında ve çene altında parmaklarınızı gezdirerek bezlerinin şişip şişmediğini kontrol edin. Şişmiş bezler deri altında büyük bezelye şeklinde elinize gelir.

Çocuğunuzun yaşı uygunsa, "kulak ağrısı var mı?" diye sorun. Çocuğunuz küçükse kulaklarından birini oğuşturup çekiştiriyor mu diye bakın. Kulakta herhangi bir akıntı olup olmadığını kontrol edin.

Boğazını rahatlatmak için bol bol -soğuk değil- serin meşrubat içirin.

Önemsizken “gargara” ile tehlikeli hale getirirsiniz

● Gargaranın, iltihabı boğazdan orta kulağa taşıdığı meydana çıkmış olduğundan, çocuğunuz boğazı ağrıdığında ona gargara yaptırmayın. ● Çocuğunuza ateşli olduğu zamanki tedaviyi uygulayın. Yatak istirahati şart olmamakla beraber, ılık bir odada olmalıdır. ● Muntazam bir şekilde içecek şeyler vererek vücuduna sıvı girişini çoğaltın. ● Çocuğunuz yutma güçlüğü çekiyorsa, gıdasını daha sulu bir şekle dönüştürün, ancak yemeğe zorlamayın. ● Kendisine en çok sevdiği ve özellikle yoğurt veya muhallebi gibi boğazından rahatça kayacak şeyleri verin.

Bademciklerin alınması zararlı mı?

Bademciklerin 5 yaşına kadar vücutta bir görevi vardır. 5-7 yaşına kadar t2 lenfoid denen vücudun bağışıklık sistemine yardımcı bir hücre salgıladığı tespit edilmiştir. Ancak bunun erken alınmasının çocuğun bağışıklık sisteminde bir bozukluk yapacak etkisi bugüne kadar ispatlanmış değildir. Çünkü 5 yaşından itibaren kemik iliği bademciğin görevini üstlenmektedir, geniz etindeyse böyle bir fonksiyon söz konusu değildir.

Tekrarlama olur mu?

Bademcik ameliyatından sonra tekrarlama olmaz. Çünkü bademcik ameliyatında bademciğin üzerini örten yumurtanın zarı gibi bir bütündür bademcik alındığı zaman hiçbir şekilde geride artık kalmaz.

Eğer nüksederse bu tamamen tıbbi hatadır yani hekim hatasıdır, orada bir parça bırakmıştır.

Ancak geniz eti böyle değil. Eğer çocuk ileride bir vakitte üst solunum yolu enfeksiyonu geçirirse bu lenf dokusu tekrar büyüyüp geniz eti dokusu halinde karşımıza çıkabilir. Solunum sıkıntısı yaşatacak kadar da bazen çıkabilir ama bunu sayısı 200-300 vakada 1 tane civarındadır.

Bu bir tıbbi hata değildir eğer tekrarlarsa tekrar alınıp tekrar yapılabilir.