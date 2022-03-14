Badem, kekik yağlı ile yapılan saç maskesi ile saç dökülmesini engelleyin!

Badem: İçeriğindeki Omega 3 yağ asitleri, saç derisini nemlendirir ve besler. İhtiyaç duyduğu nem ve besin desteğini alan saçlarınız da daha sağlıklı ve güçlü bir şekilde uzayabilir. Badem yağının yüksek antioksidan içeriği ve barındırdığı E vitamini, saçlarınızı yıpratan çevresel unsurlara karşı koruyucu etki gösterir.

Badem yağı saç çıkarır mı?

Badem yağı saç uzamasında önemli rol oynayan doğal yağlardandır. Saçlarının yavaş uzadığını düşünen kişiler de saçlarının daha hızlı uzaması için badem yağını kullanabilir. Badem yağı içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde yıpranmış ve cansız saçları onarıp hacim kazanmasını sağlar.

Kekik, hoş kokulu ve son derece faydalı bir bitkidir. İşte buhar damıtma tekniğiyle bu bitkinin çiçekli kısımlarından çıkarılan yağa kekik yağı denir. Zengin içeriğe sahip olan bu yağ, vücut sağlığı ve saç bakımı için kullanılır. Kekik yağı saçlar için muhteşem faydalıdır.

Kekik yağının saça faydaları

Kekik yağı saç derisine daha fazla kan gitmesini sağlar. Böylece hem saç dökülmeleri azalır hem de saçların hızlı bir şekilde uzaması kolaylaşır.

Saç derisinde bakteri ve mikropların üremesini önleyen kekik yağı, egzama ve kepeklenme gibi sorunlarla da mücadele eder.

Saçınızın dökülmesinden şikayetçiyseniz kekik yağıyla bunu kontrol altına alabilir, kaybettiğiniz saçları geri kazanabilirsiniz.

Kekik yağını günlük olarak kullanmaya devam ederseniz saçlarınız daha sağlıklı ve ışıltılı olacaktır.

Saç derisini zararlı mikroorganizmalardan arındıran kekik yağı, kepeğe yol açan bakterilerin üremesini de engeller.

Her yaş grubundan birçok insan saç dökülmesinden şikayetçidir. Bu problemin giderilebilmesi için ilk olarak saç dökülmesine sebep olan faktörler bir dermatolog tarafından tespit edilmelidir. Bu yapıldıktan sonra, altta yatan nedene göre bir tedavi rotası çizilecektir. Her şeyden önce doktorunuzun düzenlediği tedaviye uymanız büyük önem taşır. Fakat buna ilaveten yan uygulamalarla tedavi sürecinizi hızlandırmanız mümkündür. Tarifini vereceğimiz kekik yağı maskesi, size bu konuda yardım edecektir.

Ayrıca kekik yağı, saç bitlerini de temizler. Ağır kokusuyla kekik yağı, bitlenmeye karşı oldukça etkilidir.

Saç bakımı için kekik yağı kürü tarifi

Malzemeler

Bir ampül E vitamini

İki çorba kaşığı tatlı badem yağı

Bir çorba kaşığı kekik yağı

Saç bakımı için kekik yağı kürü nasıl yapılır?

Badem yağı ve kekik yağını cam bir kasede karıştıralım. 1 ampül E vitamini ilave edelim. İyice karıştırıp saç diplerimize masaj yaparak uygulayalım. Saçlarımızı streç filmle kaplayıp bone takalım. açımızda minimum 2 saat durması gerekir. Süre dolunca saçımızı şampuanlayıp yıkayabiliriz. Mutlaka saç kremi de sürmeliyiz E vitamini yıpranan saçları canlandırır ve saç köklerini güçlendirir. Tatlı badem yağı ise saçlarımıza yumuşaklık kazandırır ve saçlarımızın daha çabuk uzamasını destekler.

Saça kekik yağı kullanırken nelere dikkat etmelidir?

Kekik yağının cildi tahriş etme riski vardır. Bu yüzden cilt üzerine doğrudan uygulanmayıp başka yağlarla birlikte kullanılması gerekir. Saç derimize masaj yaptığımızda, saç köklerini uyarmış, kan akışını harekete geçirip saç derimizin hava almasını sağlamış oluruz. Kekik yağı beyaz ve kırmızı olarak ikiye ayrılır. Kırmızı kekik yağı kullanırken dikkatli olunmalıdır çünkü aşırı miktarda kullanılırsa cildi deforme edebilir. Bu nedenle saç için beyaz kekik yağı tercih etmek daha doğrudur.