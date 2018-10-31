Badem kalp dostu

SAĞLIKLI BİR CİLT VE GÜÇLÜ SAÇLAR

E vitamini deposu olan badem yaşlanma belirtilerinin azalmasına yardımcı olarak, cildin beslenmesini sağlar. İçerdiği yağlar sayesinde cildi nemlendirir ve yaraları daha hızlı bir şekilde iyileştirir. Saçların hızlı uzamasında da çok etkilidir.

MÜKEMMEL BİR ATIŞTIRMALIK

Badem, protein ve lif açısından oldukça zengindir. Ara öğünlerinizde badem tüketerek tokluk hissi oluşturabilirsiniz. Böylece daha az yemek yiyerek kilo kontrolünüzü sağlamış olursunuz. Bel ve karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak için yararlanabileceğiniz harika bir besindir.

BEYİN SAĞLIĞINI KORUR

Beyin sağlığı için en iyi gıdalardan biri bademdir. Nörolojik aktiviteleri çok olumlu etkilerken, Demans ve Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

KALP DOSTU

Badem, kalp sağlığına iyi gelen temel besinleri içerdiği için uzmanlar tarafından sık sık önerilir. Kötü kolesterol kalp rahatsızlıkların baş düşmanıdır. Bademin kötü kolesterolü düşürücü etkisi olduğundan dolayı kalp hastalıklarına karşı sizi korur.

KEMİK VE DİŞLERİN GELİŞİMİ

Bademin içerisinde bol miktarda fosfor ve magnezyum vardır. Bu da diş ve kemik gelişimi için çok önemlidir. Badem diş çürümesini önler, kemik kırılma riskini azaltır ve kemik erimesinde oldukça etkilidir.

ZENGİN İÇERİKLİ ANTİOKSİDAN

Badem antioksidan yönünden oldukça zengindir. Antioksidanlar vücudumuzu strese karşı korur ve strese bağlı ortaya çıkan hastalıkların oluşmasına engeller.

Badem içerisinde bulunan magnezyum sayesinde kan şekerini düzenlemesine yardımcı olur. Böylece diyabet gibi şeker hastalıklarına karşı çok etkilidir.