Badem çocuklarda saç dökülmesine iyi geliyor



Saç dökülmesinin en önemli sebeplerinden biri, çocuğun yetersiz beslenmesidir. Özellikle demir ve çinko içeren besinleri tüketmek saç sağlığını olumlu etkiler.

Çinko ve demir

Çocukların beslenmesinde çinko içeren baklagiller, pekmez, et gibi besinlere sıklıkla yer vermek gerekir.

Demir açısından zengin olan yumurta sarısı, yeşil yapraklı sebzeler ve kuru meyveleri de çocuğunuza yedirmeyi ihtimal etmeyin.

Aklınızda bulunsun: Kalsiyum, demir emilimini azalttığı için demir içeren besinlerle beraber süt ve yoğurt tüketilmemesi gerekir.

Bitkisel formül

Şu bitkisel formül de çocuğunuzun saçlarının dökülmesini azaltacaktır:

1 avuç ceviz içini ve 1 avuç fındığı 1 su bardağı zeytinyağda 1.5 saat kaynatın. Ateşten indirip 2 saat demlenmesini bekleyin.

Ardından süzün.

Karışımı çocuğunuzun saç diplerine pamukla sürün. 2 saat bekledikten sonra saçları yıkayın.

Saç derisi kokabilir

Saç derisi çeşitli sebeplerden kokabilir. Saç derisi hastalıklarından olan "saç mantarı" ve "seboreik dermatit" kokuya sebep olabilir. Bu durum bir hastalığın habercisi olabileceği gibi bazen yediğimiz yiyecekler de saç derisinde kokuya yol açabilir.

Saç deriniz kuruyor ve kaşınıyor ise, başınızı elma sirkesiyle yıkayın. Elma sirkesi kaşıntınızın kesilmesine yardımcı olacak, kuruluğu da giderecektir.

Saçınız sürekli karışıyor ve zor mu taranıyor? Herhangi bir saç kremindena çok az bir miktarı (birkaç damla) spreyli bir şişeye koyun. Su ekleyin ve iyice çalkalayarak kullanın.



Kepekten korunmak için bal kullanın! Çeyrek bardak sıcak suda 1 kaşık balı eritin. Parmaklarınızla saç diplerinize masaj yaparak bu karışımı iyice yedirin.

Daha sonra saçınızı yıkayıp durulayın. Farkı farkedeceksiniz!



Saçın güzel olması için öncelikle temiz olması şarttır.



Fırçalarınızı da sık sık sabun ve sıcak suyla temizleyin.



Saç derisinin asit seviyesi cildin diğer taraflarından daha fazladır. Bu sebeple bazik özellikli sabun kullanmayın. Saç tellerinin kurumasına ve canlı hücrelerin tellerden ayrılmasına sebep olur.