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Babel'in menajeri konuştu! 'Teklif gelirse...'

Beşiktaş'ın yıldız futbolcularından Ryan Babel'in menajerinden flaş transfer açıklaması geldi.

01 Temmuz 2018 Pazar 02:25
Babel'in menajeri konuştu! 'Teklif gelirse...'

Brezilya ve Katar ülkelerinden teklif aldığı iddia edilen Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel için menajeri Winnie Haatrecht'ten açıklama geldi.

Haatrecht, bir teklif almadıklarını söylerken, "Bir kulüp teklifle geldiğinde her şeyi değerlendiririz ancak Ryan İstanbul'da çok mutlu. Aynı zamanda 1 yıl daha sözleşmesi var" ifadelerini kullandı.

2017'nin Ocak ayında Beşiktaş'a bonservis bedeli olmadan transfer olan Ryan Babel, geçtiğimiz sezon 45 maçta 15 gol ve 7 asistlik performans sergiledi ve sezonun yıldızlarından biri oldu.

(Sporx)

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 02:25
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Ryan Babel
  4. Winnie Haatrecht

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