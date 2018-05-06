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Babel'den Fenerbahçe maçı tepkisi

Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, Fenerbahçe'nin Bursaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından tepkisini gösterdi.

06 Mayıs 2018 Pazar 21:57
Babel'den Fenerbahçe maçı tepkisi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

Maçta hakem Fırat Aydınus'un verdiği kırmızı kart kararları tartışılırken, Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel'den maç sonunda tepki geldi.

Twitter'dan tepkisini belli eden Hollandalı oyuncu, "Alkış" emojisi bıraktı.


Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 21:57
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