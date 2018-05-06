Babel'den Fenerbahçe maçı tepkisi
Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, Fenerbahçe'nin Bursaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından tepkisini gösterdi.06 Mayıs 2018 Pazar 21:57
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.
Maçta hakem Fırat Aydınus'un verdiği kırmızı kart kararları tartışılırken, Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel'den maç sonunda tepki geldi.
Twitter'dan tepkisini belli eden Hollandalı oyuncu, "Alkış" emojisi bıraktı.
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