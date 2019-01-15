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Babel resmen Fulham'da!

Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in bonservisiyle Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olduğunu açıkladı.

15 Ocak 2019 Salı 23:48
Babel resmen Fulham'da!

Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in bonservisiyle Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olduğunu açıkladı.

Bonservisiyle birlikte gönderildi

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ''Futbolcumuz Ryan Babel'in bonservis bedeliyle transferi konusunda Fulham kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ryan Babel'e formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'' sözlerine yer verildi.

"Oynamak için sabırsızlanıyorum"

Fulham'da 12 numaralı formayı giyecek olan 32 yaşındaki futbolcu, ''Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Fulham'ın ayağa kalkacağından eminim. Zaten ben de bunun için buradayım. Oynamak için sabırsızlanıyorum.'' şeklinde konuştu.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 23:48
  1. Fulham
  2. Ryan Babel
  3. Beşiktaş

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