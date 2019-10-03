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Babel krizi! Fatih Terim devreye girdi

Galatasaray'da son maçlardaki bencil oyunuyla dikkat çeken Ryan Babel'e teknik direktör Fatih Terim sert tepki gösterdi.

03 Ekim 2019 Perşembe 11:07
Babel krizi! Fatih Terim devreye girdi

Galatasaray'da son maçlardaki bencil oyunuyla dikkat çeken Ryan Babel'e teknik direktör Fatih Terim sert tepki gösterdi. Taraftarların da yoğun tepki gösterdiği Hollandalı yıldız gelen tepkiler nedeniyle Instagram hesabını dondururken, Terim tarafından da birkaç hafta dinlendirilebileceği öğrenildi.

Galatasaray’da Paris Saint Germain maçında uygulanan 3-5-2 ve 5-3-2 sistemleri beğenildi ama bekler beğenilmedi. Teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği maçında Nagatomo veMariano’nun yerine Ömer Bayram ve Şener’e görev verecek.

Paris Saint Germain maçında top rakipteyken 5-3-2 uygulayan, top kendisine geçtiğinde ise 3-5-2’ye geçilen formasyon geçer not aldı. Terim, futbolcular tarafından benimsenen bu yeni sistemi daha sık kullanma kararı aldı. Ancak PSG maçında sistemin tam olarak sonuç vermemesinde bazı eksikler tespit edildi. Buna göre teknik kadro, özellikle bu sistemin kusursuz işlemesi için gerekli olan bek performansından hiç memnun kalmadı.

Nagatomo’nun hücumda, Mariano’nun ise savunmada etkili olamadığı görüşünde birleşildi. Ligde hafta sonu Gençlerbirliği maçında Nagatomo’nun yerine Ömer Bayram’ın, Mariano’nun yerine ise Şener Özbayraklı’nın oynatılması ve her iki futbolcunun bu sisteme uygunluğunun test edilmesi benimsendi. Ayrıca bu durum rotasyon için de fırsat olacak.

Fatih Terim’den şok tepki

Fatih Terim çenesindeki kırığa rağmen sahaya çıkan Belhanda'yı 62. dakikada Feghouli ile değiştirirken, oyuncusunun elini sıkarak kenara aldı. Babel 64'te yerini Andone'ye bıraktı. Ancak kenara gelirken hocası Fatih Terim oyuncusuna bakmamayı tercih etti. Babel, bu sezon 9 resmi maça da ilk 11 başladı. 784 dakika sahada kalan 33 yaşındaki oyuncu sadece 2 gol atabildi.

Babel de dinlenecek

Teknik ekip, ön taraftaki ikili için ise bu kez Falcao’nun yanında Babel’i oynatmayacak. Hollandalı futbolcunun yorgunluğu ve formsuzluğu buna gerekçe olarak gösterildi.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 11:07
  1. Galatasaray
  2. Paris Saint Germain
  3. Ryan Babel
  4. Fatih Terim
  5. Gençlerbirliği
  6. Nagatomo
  7. Mariano
  8. Ömer Bayram
  9. Şener Özbayraklı
  10. Falcao
  11. Feghouli

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