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Babasının tavsiyesiyle başladı, gözünü milli formaya çevirdi

- Yaklaşık 4 yıl önce başladığı kick boksta Türkiye dereceleri bulunan 16 yaşındaki Kubat Demir, milli forma hayaliyle çalışmalarını sürdürüyor - Genç sporcu Kubat Demir: "Hedefim milli takıma girebilmek. Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılıp ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum"- Milli takım antrenörü Haluk Erdoğan: "Kubat, milli takıma seçilme hedefine ulaştıktan sonra Avrupa ve dünyada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edecek"

12 Mart 2019 Salı 11:56
Babasının tavsiyesiyle başladı, gözünü milli formaya çevirdi


ADIYAMAN (AA) - KEMAL KARAGÖZ - Babasının yönlendirmesiyle 4 yıl önce başladığı kick boksta Türkiye dereceleri bulunan 16 yaşındaki Kubat Demir, milli formayı giyeceği günün hayalini kuruyor.

Adıyaman'da yaşayan Kubat Demir, babası Mithat Demir'in tavsiyesiyle boş zamanlarını değerlendirmek için kick boksa başladı. Antrenmanlarını aksatmayan ve kısa sürede kendini geliştiren 16 yaşındaki sporcu, katıldığı turnuva ve şampiyonalarda adından söz ettirdi. 2017'de Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde 71 kiloda Türkiye ikinciliği elde eden Kubat Demir, geçen yıl ise aynı şampiyonada bronz madalya kazandı.

Son olarak 1-6 Mart'ta Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası'na katılan Kubat, 79 kiloda altın madalyaya ulaştı.

Azmi ve çalışkanlığıyla çevresindekilerin takdirini toplayan Kubat Demir, milli takım formasını giyebilmek için okul ve derslerinden arta kalan zamanlarını antrenman yaparak geçiriyor.

Kubat Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının tavsiyesiyle 12 yaşında kick boksa başladığını söyledi.

Babasının kick boksu çok sevdiği için kendisini bu branşa yönlendirdiğini dile getiren Kubat, çok çalışarak kısa sürede önemli aşama kaydettiğini ifade etti.

Genç sporcu, çeşitli turnuva ve şampiyonalara katıldığını anlatarak, "Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü derecelerim var. Son olarak Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası'nda birinci oldum." diye konuştu.

En büyük hayalinin milli takıma girmek olduğunu vurgulayan Kubat Demir, vaktinin büyük kısmını antrenman yaparak geçirdiğini belirtti.


- "Spor çok faydalı"


Kubat Demir, yaşıtlarına da spor yapmaları tavsiyesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Genç arkadaşlarım, okuldan sonra internet kafelere gitmek yerine spor salonlarına gelsin. Spor çok faydalı. Sağlıklı bir şekilde yaşamalarını tavsiye ederim. Burada şampiyon olabilirler. Ben bu sporda kendimi en yüksek yerde görmek için çalışıyorum. Hedefim milli takıma girebilmek. Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılıp ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."


- Erdoğan: "Spor yapan bir vücut dinç olur"


Milli takım antrenörü Haluk Erdoğan, Kubat Demir'in başarı sırrının disiplin ve azim olduğunu aktardı.

Genç sporcunun milli takıma seçilmek için çok çalıştığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kubat, milli takıma seçilme hedefine ulaştıktan sonra Avrupa ve dünyada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edecek. Sporcularımı elverişli bir salonda çalıştırıyorum. Bu imkanı bizlere sağlayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'e teşekkür ediyorum. Özellikle gençler okuldan sonra sporun hangi branşında yetenekleri varsa o sporu yapsın. Boş zamanlarını değerlendirsinler. Spor yapan bir vücut dinç olur. Dinç olan kişiyse her yerde başarılı olur."

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:56
  1. Adıyaman
  2. Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası
  3. Haluk Erdoğan
  4. Kick Boks
  5. Kubat Demir
  6. Türkiye Kick Boks Şampiyonası

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