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Babasının ölüm haberini aldı, başına gelen olay sonrasında aynı hastanede hayatını kaybetti

Zeytinburnu'nda babasının cenazesini almak için geldiği hastanenin önünde kavga eden Hakkı Güler, bacağından vurularak aynı hastanede hayatını kaybetti.

22 Ocak 2019 Salı 23:55
Babasının ölüm haberini aldı, başına gelen olay sonrasında aynı hastanede hayatını kaybetti

Babası vefat ettiği için özel bir hastanenin önüne gelen Hakkı Güler, otomobilinden inerken arkadan korna çalan iki aracın şoförüyle tartışmaya başladı. Arkadaş oldukları öğrenilen iki araçta bulunan 3 kişi inerek, Hakkı Güler'le kavga etti. Hakkı Güler'in arkadaşlarının da olaya karışmasıyla kavga büyüdü.

4 gün sonra aynı hastanede hayatını kaybetti

Bu sırada korna çalan otomobilde bulunan Mahsum A., silahını çekerek Hakkı Güler'in bacağına doğru ateş etti. Baldırından vurulan Hakkı Güler, hemen babasının öldüğü hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı. Hakkı Güler 4 gün sonra kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayete ve kavgaya karışan Yusuf A., Mahsum A., ve Mert A.'i gözaltına aldı. Şüpheliler arasında bulunan ve cinayeti işlediğini itiraf eden Mahsum A.'nın evinde yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca ve 33 mermi ele geçirildi.Hastane önündeki korna tartışması ölümle bitti

"Öldürme amacım yoktu"

Poliste ifade veren Mahsum A., "Hastanenin önüne geldiğimizde trafik tıkandı. Ben de korna çaldım. Sonra karşıma çıkan kişiyle tartışmaya başladık. O kişinin arkadaşları olduğunu düşündüğüm kişiler de tartışmaya katıldı. Kavga sırasında bir el ateş ettim. Öldürmek amacım yoktu." dedi.

Poliste işlemleri tamamlanan Mahsum A., Yusuf A. ve Mert A. adliyeye sevk edildiler.

 

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 23:55
  1. Hakkı Güler
  2. Zeytinburnu
  3. İstanbul

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