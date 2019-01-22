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Babasının öldüğü yerde öldürüldü

İstanbul'un Zeytinburnu’ ilçesinde tedavi gördüğü hastanede babasının hayatını kaybettiğini öğrenip hastaneye yetişmeye çalışan genç, trafikte tartıştığı kişiler tarafından başından vurularak öldürüldü.

22 Ocak 2019 Salı 17:40
Babasının öldüğü yerde öldürüldü

İstanbul Zeytinburnu'nda babasının ölüm haberini alarak hastaneye gitmek üzere yola çıkan Hakkı G. trafikte tartıştığı kişi tarafından vuruldu. Hakkı G., tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 3 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul Zeytinburnu, Beştelsiz Mahallesi, Seyitnizam Caddesi üzerinde 17 Ocak günü meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Zeytinburnu’nda tedavi gördüğü hastanede babasının hayatını kaybettiğini öğrenen Hakkı G. isimli vatandaş, acı haberi alır almaz yola çıktı. Hastaneye yaklaştığı esnada trafiğin yoğunlaşmasıyla arkadan gelen sürücüler korna çalmaya başladı. Acı haberle sarsılan Hakkı G. arkasındaki sürücülerin korna çalmalarına tepki göstererek aracından indi. Otomobilde inen Hakkı G. ile arkasından gelen Mahsun A., arkadaşları olduğu öğrenilen Yusuf A. ve Mert A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan arbedede Mahsun A. yanında bulundurduğu silahı çıkararak Hakkı G.’ye ateş etti. Silahtan çıkan kurşun Hakkı G.’nin sağ bacağına isabet ederken, Hakkı G. kanlar içinde yere yığıldı. Bunun üzerine Mahsun A. ve arkadaşları olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan Hakkı G. ise babasının hayatını kaybettiği hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan Hakkı G., 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Hakkı G.’nin hayatını kaybetmesiyle Cinayet Büro Amirliği ekipleri devreye girdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekipler şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasından yola çıkarak çalışmalarını hızlandırdı. Şüphelilerin kimliklerin tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Fatih’te düzenlenen operasyonda Mahsun A., Yusuf A. ve Mert A. yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bir adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerden Mahsun A.’nın 32 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadelerin ardından şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 17:40
  1. İstanbul
  2. Zeytinburnu
  3. Trafik kavgası
  4. cinayet
  5. Babasının öldüğü yerde öldürüldü

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  • mehmet önenmehmet önen52 dk önce
    Önce basindan sonra sag bacagindan vuruldu diye yamissiniz.

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