  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Babasının balık tutmak için elektrik verdiği çaya giren çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Babasının balık tutmak için elektrik verdiği çaya giren çocuk hayatını kaybetti

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde balık tutmak için çaya elektrik veren kişinin 14 yaşındaki oğlu, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 20:33:00 -
Babasının balık tutmak için elektrik verdiği çaya giren çocuk hayatını kaybetti

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde balık tutmak için çaya elektrik veren kişinin 14 yaşındaki oğlu, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Çine ilçesi Saraçlar Mahallesi'nde oturan H.Y (44), babası S.Y (70), oğlu E.Y (14) ve arkadaşı M.Ş ile birlikte balık avlamak için Karpuzlu Abak Mahallesi Ozan Damları mevkisinden geçen çaya gitti.

H.Y, balık tutma işini hızlandırmak için bölgedeki bir elektrik panosundan çaya elektrik verdi.

Bu sırada balıkları kontrol etmek için çaya giren E.Y, akıma kapıldı.

Bilinci kapalı olarak Çine Devlet Hastanesine götürülen E.Y, kurtarılamadı.

Olay sonrası fenalık geçiren baba H.Y. de hastanede tedavi altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23