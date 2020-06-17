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Aktüel

Babasını ziyarete gitti, evi alevlere teslim oldu

Karabük’ün Eflani ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 10:30:34 -
Babasını ziyarete gitti, evi alevlere teslim oldu

Karabük’ün Eflani ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, yangın ilçeye bağlı Bağlıca köyü Kaykıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Neriman Işık isimli vatandaş başka köyde oturan babasını ziyarete gittiği sırada kendisine ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İlçede karantinadan dolayı yolu kapalı olan Soğucak köyünden geçemeyen itfaiye ekipleri, başka güzergah üzerinden köye güçlükle ulaştı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.


Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

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