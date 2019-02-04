Babası evde ölüsünü buldu! Soruşturma başlatıldı
İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Gülseren Ayhan'ın evinde ölü bulunması nedeniyle, polis tarafından soruşturma başlatıldı.04 Şubat 2019 Pazartesi 13:09
İstanbul Avcılar’da Gülseren Ayhan (33) isimli kadın, yaşadığı evinde ölü bulundu. Genç kadının şüpheli ölümü nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Avcılar’ın Gümüşpala Mahallesi’nde bulunan bir binada gerçekleşti. 33 yaşındaki Gülseren Ayhan'ın babası tarafından evde hareketsiz bulunmasıyla birlikte 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Genç kadının hayatını kaybettiği belirlenirken boğazında izler olması sebebiyle polis ekiplerine haber verildi.
Ayrıca Ayhan’ın epilepsi hastası olduğu ve apartmanlarda temizlik yaptığı öğrenildi. Genç kadının eski kocasının da tutuklu olduğu öğrenilirken, Ayhan’ın ölüm sebebi Adli Tıp Kurumundan çıkacak rapor sonrası öğrenilecek.
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