0553 313 94 23

Babası ‘boş iş’ dedi, o el pompasından tüfek yaptı

Amasya’da 16 yaşındaki liseli genç, babasının "Boş işlerle uğraşma, daha mantıklı işlerle uğraş" demesine rağmen pes etmeyip el pompası ve su borularından yaklaşık 50 metre menzilli tüfek tasarladı.

14 Mart 2019 Perşembe 09:03
Babası ‘boş iş’ dedi, o el pompasından tüfek yaptı

Amasya’da 16 yaşındaki liseli genç, babasının "Boş işlerle uğraşma, daha mantıklı işlerle uğraş" demesine rağmen pes etmeyip el pompası ve su borularından yaklaşık 50 metre menzilli tüfek tasarladı.

 

12 Haziran Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Bilal Gün’ün tasarladığı yaklaşık 1,5 metrelik tüfek, birleştirilen boruların içine el pompasıyla kısa sürede dolan basınçlı havanın boruya yerleştirilen merminin metrelerce uzağa hızla fırlatmasını sağlıyor.

 

Sistemin çalışması için gerekli olan enerjinin pompanın sadece 4-5 turda doldurulmasıyla sağlandığına değinen Bilal Gün, “Kompresör ekleseydim daha hızlı bir şekilde dolabilirdi. Fakat ardınızda koca bir kompresör taşıyamazsınız. ‘İstediğim yere taşıyayım, istediğim yerde ateş edeyim’ diye el pompası kullanmayı tercih ettim” dedi.

 

Makine mühendisliği eğitimi almak isteyen Gün, ucunda çivi bulunan mermilerin atış yapılan tahtaları deldiği görülen silahını hiç para harcamadan yaptığını belirterek, “Daha da geliştirilebilir. Dürbün de takılabilir. Adeta yerli ve milli imkanlarla keskin nişancı tüfeği yaptım” diye konuştu.

 

Okulunun en başarılı öğrencileri arasında gösterilen oğluna silah yapımına kafa yormaya başladığı ilk günlerde "Boş işlerle uğraşma, daha mantıklı işlerle uğraş" diyen esnaf baba Bekir Gün de şimdi fikrini değiştirdiğini anlatarak, “Tamamen amatörce uğraşarak güzel bir silah yaptı. Çocuklarımızın önünü açmalıyız. Engel olmamalıyız. ‘Boş işlerle uğraşma’ dememeliyiz” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:03
  1. Amasya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ebubekir Taşyürek: “Havaray Kartal’da hizmete açılacak”
    1. Ebubekir Taşyürek: “Havaray Kartal’da..
    2. Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü..
    3. Doğu Anadolu'da kar ve çığ uyarısı
    4. Kılıçdaroğlu Tıp Bayramı'nı kutladı
    5. Kaçkar Dağları’ndaki heliski..
    6. ABD Senatosu, Amerikan askerinin..
    7. İran sınırında karla mücadele çalışması
    8. Yıldırım: ’14 Mart, sağlık..
    9. Üvey anne dehşeti... Görüntüler yürek..
    10. Gemlik tipi zeytine ciddi destek geliyor
    11. (Özel) Eyüpsultan’da kaza yapan sürücü..
    12. İmplant tedavisi nedir?
    13. İstanbul'da eş zamanlı operasyon!
    14. Demirtaş büyükşehir projeleriyle değer..
    15. Suriye’de bin 109 yardım çalışanı..
    16. GSM şirketleri bilgi vermeden zam..
    17. ”Çamur, çöp gibi sorunlar bu devirde..
    18. Zeytin üreticileri bilgilendirildi
    19. İpekyolu’ndaki çocuklar “Aslan” ile..
    20. Göz kapak ameliyatı olurken nelere..
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!