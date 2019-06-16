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Babalar ve oğulları satranç turnuvasında buluştu

Denizli’de bulunan Forum Çamlık AVM, Babalar Günü heyecanını satrançla buluşturdu.

16 Haziran 2019 Pazar 17:57
Babalar ve oğulları satranç turnuvasında buluştu

Denizli’de bulunan Forum Çamlık AVM, Babalar Günü heyecanını satrançla buluşturdu. Baba-Çocuk Satranç Şenliği’ne özel hazırlanan programda çocuklar babalarıyla satranç oynayıp eğlenceli vakit geçirdi.


Denizlililerin buluşma noktası Forum Çamlık, ziyaretçilerine unutulmaz bir Babalar Günü şenliği yaşattı. Forum Çamlık’ta Baba- Çocuk Satranç Şenliği’nde çocuklar satranç oynamanın keyfini çıkardı. Satranç animasyon gösterisi, eğitim programı, dünya satranç şampiyonlarının tanıtım etkinlikleri, satranç ustaları ile simulatane maçlar ve konunun uzmanlarıyla düzenlenen seminerler ile satranç meraklıları Forum Çamlık’ta buluştu. Turnuvanın kazananı ilk 3 kişi ise kupayla ödüllendirildi. İlk 5 kişinin de madalya ile ödüllendirildiği Baba-Çocuk Satranç Şenliği, ziyaretçilere heyecan dolu bir gün yaşattı. Etkinlik sonunda dereceye giren baba ve oğullar ödüllendirildi.


Forum Çamlık AVM Basın Halkla İlişkiler Müdürü Betül Korucu, etkinliğin renkli geçtiğini belirterek, "Forum Çamlık’ta Satranç ve baba şenliğini gerçekleştirdik. Ustalarımız ile maçlar yapıldı,animasyon gösterileri sergilendi ve sonrasında satranç ile ilgili çocuklara bir çok eğitim verildi. Bugünde turnuvamız gerçekleştirildi. İlk 3’e kupa ve madalya verildi, ilk beşe madalya verilerek çocuklar kitaplarla ödüllendirildi. Forum Çamlık AVM’de hem karne sevincini yaşadık hemde babalar gününü kutladık" dedi.


Satranç eğitmeni İsmail Sarı ise, satrancı yaygınlaştırıp farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Satranç sporuna ilişkin çalışmalar yürütüyoruz. Satranç bireyin gelişimine önemli bir katkısı olan spordur. İlimizde herkesin satranca olan ilgisini artırmak için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 17:57
  1. sergi
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