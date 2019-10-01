Babacan’dan Karamollaoğlu’nun randevusuna olumlu cevap Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu eski bakan Ali Babacan'dan görüşme talebinde bulundu. Babacan, Karamollaoğlu’nun talebine olumlu yanıt verdi.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Saadet Partisi(SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri" kapsamında, yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski bakan Ali Babacan’dan geçtiğimiz günlerde görüşme talebinde bulunmuştu. Babacan, Karamollaoğlu’nun talebine olumlu yanıt verdi. Babacan’ın Ankara’daki ofisinde Çarşamba günü saat 15.00 da gerçekleşecek. Görüşmede kimler olacak? YeniAkit’in edindiği bilgilere göre, Görüşmede Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın ve Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya ile eski Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, TÜİK eski Başkanı Birol Aydemir’in de bulunacağı öğrenildi. Karamollaoğlu neler konuşacak? Yaklaşık 1,5 saat sürmesi beklenilen görüşmede Karamollaoğlu’nun ekonomi ve adalet sistemiyle ilgili endişeleri, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, Babacan’ın yeni partileşme süreçlerini konuşacağı belirtildi.

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