0553 313 94 23

Babacan’dan Karamollaoğlu’nun randevusuna olumlu cevap

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu eski bakan Ali Babacan'dan görüşme talebinde bulundu. Babacan, Karamollaoğlu’nun talebine olumlu yanıt verdi.

01 Ekim 2019 Salı 20:00
Babacan’dan Karamollaoğlu’nun randevusuna olumlu cevap

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Saadet Partisi(SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri" kapsamında, yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski bakan Ali Babacan’dan geçtiğimiz günlerde görüşme talebinde bulunmuştu. Babacan, Karamollaoğlu’nun talebine olumlu yanıt verdi. Babacan’ın Ankara’daki ofisinde Çarşamba günü saat 15.00 da gerçekleşecek.

Görüşmede kimler olacak?

YeniAkit’in edindiği bilgilere göre, Görüşmede Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın ve Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya ile eski Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, TÜİK eski Başkanı Birol Aydemir’in de bulunacağı öğrenildi.

Karamollaoğlu neler konuşacak?

Yaklaşık 1,5 saat sürmesi beklenilen görüşmede Karamollaoğlu’nun ekonomi ve adalet sistemiyle ilgili endişeleri, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, Babacan’ın yeni partileşme süreçlerini konuşacağı belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 20:00
  1. Aydın
  2. Ankara
  3. Temel Karamollaoğlu
  4. Ali Babacan

YORUM YAZ

  • GENÇTÜRK GENÇTÜRK 17 dk önce
    Babiş de mi lider oldu? Vah ülkeminhâline vah.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Başkan Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması
  1. Başkan Erdoğan'dan kabine değişikliği..
  2. Hulusi Akar'dan operasyon açıklaması
  3. Metrobüs durağında insan seli
  4. Boşsun İnşallah demek boşanma mıdır?..
  5. Cudi Dağında terör örgütü PKK'ya ağır..
  6. Davutoğlu gel partiye katıl dedi.....
  7. Babacan’dan Karamollaoğlu’nun..
  8. Cuma günü hutbe okunurken abdesti..
  9. Real Madrid Club Brugge maçı canlı takip
  10. Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması
  11. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli..
  12. CHP'li Gürsel Tekin'in skandal ötesi..
  13. Denize petrol atığı döken firmaya ceza!
  14. Gazi Üniversitesi 77 personel alımının..
  15. Yemini bozan kişi ne yapmalı? Yemin..
  16. Migren nedir? Migren belirtileri..
  17. Oyuncu bozuntusu İlyas Salman'dan..
  18. Ankara'da durağa dalan şoför tutuklandı
  19. Melih Gökçek'ten çok konuşulacak..
  20. Türkiye'de 20 bin tane üretildi! 10..
  21. Safer ayı ne kadar sürecek?
  22. CHP'de derin çatlak! Kaftancıoğlu o..
  23. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:Emmanuel..
  24. “Okuyan, bilgiyle değer üreten..
  25. Eski Yargıtay üyesine FETÖ üyeliğinden..
  26. Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ile..
  27. İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim..
  28. Ekim ayında hangi balıklar yenir?
  29. Norveçli alçaktan skandal belgesel:..
  30. Meral Akşener, Millet İttifakı'nı..
Melih Gökçek'in metrobüs paylaşımı olay oldu: İçimden oh olsun demek geliyor ama...
Melih Gökçek'in metrobüs paylaşımı olay oldu: İçimden oh olsun demek geliyor ama...
Seri katil Prens
Seri katil Prens
Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin

Günün Karikatürü

1 Ekim 2019
Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
NASA'dan Türkiye paylaşımı
NASA'dan Türkiye paylaşımı