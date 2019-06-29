Babacan Cumhurbaşkanından helallik istemiş

SEZAİ ERHAN / MALATYA - AK Parti’nin İstanbul'da aldığı seçim yenilgisi parti içindeki ‘muhalif hareketin' elini güçlendirdi. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan üzerinden yürüyen iki ayrı parti çalışması hızlandı.



Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a yakın kaynaklar, Babacan'ın liderliğinde kurulacak partini tüzük ve programının AK Parti’nin eski bazı milletvekilleri tarafından Ankara’da yapılmakta olduğunu ifade etti.



AK PARTİ’DEN İSTİFA EDECEĞİM



23 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanlığında Babacan ile Erdoğan’ın görüşme gerçekleştirdiğini anlatan kaynaklar,Babacan’ın sunduğu dosyaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilgi gösterdiğini fakat Babacan’ın, ‘Sayın Başkanım artık yolumuz ayrılmalı.Ben helalleşmeye geldim. AK Parti’den istifa edeceğim.Yeni bir parti kurarak siyasi hayatıma devam edeceğim’ dediğini aktardılar. Erdoğan’ın ise yakın çevresine Abdüllatif Şener örneğini gösterdiğini kaydettiler.



LİBERALLER DESTEK VERECEK



Kaynaklar, kurulacak partiye AK Parti’ye ilave olarak İYİ Parti,MHP, CHP,Saadet Partisi’nden de katılım olacağını,AK Partili olmayan liberallerin de yer alacağı,Londra’da bir bankanın yöneticiliğini yapan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de bulunacağını belirttiler. Kaynaklar, Ali Babacan’ın önümüzdeki hafta AK Parti kurucular kurulundan istifa edebileceğini de öne sürdüler.