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Baba ve kızı muhtarlık için yarışacak

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan Mustafa Özen ile kızı Dilek Toprak, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 2 ayrı mahalleden muhtar adayı oldu.Karacabey’in ilk kadın muhtarı olmayı hedefleyen Dilek Toprak, "Kadın elinin değdiği yerler güzelleşiyor. Muhtar olursam mahallem çok daha güzel olacak" dedi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 15:52
Baba ve kızı muhtarlık için yarışacak

Bursa'da yaşayan baba kız Mustafa Özen ve Dilek Toprak, 31 Mart'taki seçimlerde ikametlerinin bulunduğu Karacabey’in Tabaklar ile Tavşanlı Mahalleleri'nden muhtar adayı oldu.

5 yıldır Tabaklar Mahallesi’nde yaşayan ve Karacabey Ticaret Borsası Genel Sekreterliği’nden emekli olan Mustafa Özen, "Göreve gelirsem mahallemde büyük değişim yaşanacak. Mahallem bugüne kadar almadığı hizmetleri alacak. Büyük bir değişim olacak mahallemde" diye konuştu.

Tavşanlı Mahallesi'nde oturan ve bu mahalleden muhtar adayı olan Dilek Toprak da ilçenin ilk kadın muhtarı olmayı hedeflediğini, kadın elinin değdiği yerlerin güzelleştiğini söyleyerek, "Muhtarlık seçimlerine sıkı bir şekilde hazırlanıp, ilçemizin ilk kadın muhtarı olmayı hedefliyorum. Kadın elinin değdiği yerler güzelleşiyor. Kazanacağıma inancım tam" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 15:52
  1. Bursa
  2. Karacabey
  3. Muhtar adayları
  4. Baka-kız muhtar adayı oldu
  5. Mustafa Özen
  6. Dilek Toprak
  7. Yerel seçimler

YORUM YAZ

  • memetmemet25 dk önce
    Ne güzel, her halukarda o aile kazanacak. Bunu Mardin Savur'daki bir ailede yapıyor! Aziz Sancar Nobel ödülü sahibi ve MHP'li, Onun kuzeni Mithat Sancar HDP'li. Şartlar ne olursa olsun bu aileye zarar gelmez. baba ve kızı rısksizve herhalukarda kazanacaklar, başarılar dilerim...

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