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Baba sevgisiçocuğun özgüvenini besliyor

Çocuğun sağlıklı birey olarak yetişmesinde anne ve babanın davranışlarının önemli olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, babalık görevinin de annelik gibi bebeğin ana rahmine düştüğü anda başladığını söyledi. Ünsalver, bazı babaların otoritelerinin sarsılmaması için çocuklarını uyurken öptüğünü bunun da yanlış olduğunu vurguladı. Peki baba ile çocuk ilişkisi nasıl olmalı? İşte uzmanından tavsiyeler...

30 Ocak 2019 Çarşamba 18:47
Baba sevgisiçocuğun özgüvenini besliyor

Çocuğun sağlıklı birey olarak yetişmesinde anne ve babanın davranışlarının önemli olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, babalık görevinin de annelik gibi bebeğin ana rahmine düştüğü anda başladığını söyledi. Ünsalver, bazı babaların otoritelerinin sarsılmaması için çocuklarını uyurken öptüğünü bunun da yanlış olduğunu vurguladı. Peki baba ile çocuk ilişkisi nasıl olmalı? İşte uzmanından tavsiyeler...

BABANIN SEVGİSİNİ GÖSTERMESİ ÇOCUKTA ÖZGÜVENİ BESLİYOR

Babanın arka planda kalmasının çocukta özgüven sorunlarına neden olduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Ünsalver, babanın yetersizliğinde ya da eksikliğinde çocuğun içe kapanık, çekingen ya da tersine öfkesini kontrol etmekte zorluk yaşayan, saldırgan, sınırsız bir yapıda olabileceğinin de altını çiziyor. Ünsalver şöyle konuştu: “Genel olarak babanın sert, mesafeli, duygularını fazla göstermeyen bir yapıda olması bekleniyor. Aslında çocuk babadan sevgi şefkat, öpme koklama gibi sevgi davranışları gördükçe kendisini sevilebilir hissediyor.

Bu nedenle babanın sınır koyan, çocuğun güvenini sağlayan otoriter baba olduğu gibi şefkat de gösterebildiğini çocuğa hissettirmesi gerekiyor. Çocuk, kendisine kurallar ve sınır koyan babasının kötü olmadığını, kendisini korumak , dış dünyaya hazırlamak için böyle yaptığını ve kendisini sevdiğini anlayabilir.

İYİ POLİS-KÖTÜ POLİSİ OYNAMAYIN

Bazı ebeveynlerin çocuklarına karşı “iyi polis-kötü polis” oyununu oynadıklarını, bir tarafın hep çocuğun hatalarını kapatırken diğer tarafın disiplin kurmak için sert ve otoriter olduğunu kaydeden Ünsalver, bunun da doğru olmadığını belirtti. Ünsalver şöyle dedi:

“Bazen ebeveynler, kendi baba ya da annelerinden gördükleri yanlışları çocuğuna uygulamamak için farklı davranıyor. Kendi babası ona aşırı otorite gösterdiyse, o çocuğuna aşırı sevgi gösterip sınırsız tolerans tanıyor. Bazen de bir taraf sürekli çocuğa iyi davranıp, diğer taraf kötü model üstleniyor. Yanlış çünkü çocuğun kafası karışabilir. Çocuk işine gelen tarafı seçer. Sınır çizen, otorite uygulayan kişiye karşı ya saldırgan olup isyan ediyor ya da içine kapanıyor. Sevilmediğini düşünüyor, bu onun ileriki hayatını ve ilişkilerini de etkiliyor. Sürekli ceza alan, disiplin uygulanan çocuk onaylanmadığını düşünüyor”

BABALAR DİKKAT !

Çocuğun her hatasına tolerans göstermeyin, her sorunu siz çözmeyin, çözmesi için teşvik edin.

Her isteğini yerine getirmeyin, ancak sert ve anlayışsız bir baba da olmayın.

Ders verir tonda öğretmen gibi konuşmayın. Sorgu memuru gibi sorular sormayın.

Gözlerinin içine bakın, fiziksel temas kurun, okşayın, öpün. Sevildiğini hissettirin.

Korkularını endişelerini sorun, ancak karşılaştığınız cevaplar karşısında paniğe kapılmayın. Korkularını ve güçsüzlüklerini cezalandırmayın, çözüm bulmaları için yardımcı olun.

Aile kararlarında fikrini alın. Hatanız durumunda özür dileyin, kararlarına saygı gösterin.

Eşinize sevginizi göstermekten kaçınmayın ki çocuk kendisini sevgi ağacının meyvesi olarak görebilsin.

 

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 18:47
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  3. aile
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