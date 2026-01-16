  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Jet-metres-voleybolcu, Ekrem’in gazetelerinde yasaklanmış! Türkiye'den büyük operasyon Bu kadar rezillikten sonra İmamoğlu CHP'den ihraç edilecek mi? Gazze'de çifte suikast: İki önemli komutan şehid edildi! İmamoğlu’nun metresi Derya 3-4 kez görüştük dedi ama Kayıtlarda 870 görüşme ortaya çıktı Trump'tan 'Pehlevi' açıklaması: 'İran içinde destek göreceği...' Trump’tan Gazze için tarihi adım: "Barış Kurulu" resmen kuruldu! İzmir'de CHP'nin skandalları bitmiyor! Koruma delegeyi dövdü 16 Ocak 996: İbni Şâhin'in vefatı (Hadis Hâfızı) 16 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Yerel Baba-oğul kavgası kanlı bitti
Yerel

Baba-oğul kavgası kanlı bitti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Baba-oğul kavgası kanlı bitti

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan baba kurtarılamazken, jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kuzdere Mahallesi Ballıtaş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, fayans işiyle uğraşan İmdat A. (52) ile oğlu S.A. (33) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., babasını iki yerinden bıçakladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan İmdat A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan S.A. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Akrabalar bıçakla birbirine girdi!
Akrabalar bıçakla birbirine girdi!

Yerel

Akrabalar bıçakla birbirine girdi!

İkna çabaları sonuç vermedi! Elinde bıçakla mahalleliye dehşeti yaşattı
İkna çabaları sonuç vermedi! Elinde bıçakla mahalleliye dehşeti yaşattı

Yaşam

İkna çabaları sonuç vermedi! Elinde bıçakla mahalleliye dehşeti yaşattı

16 yaşındaki çocuk bıçaklandı! Ne oluyor bu insanlara
16 yaşındaki çocuk bıçaklandı! Ne oluyor bu insanlara

Aktüel

16 yaşındaki çocuk bıçaklandı! Ne oluyor bu insanlara

Bıçaklı saldırıya uğradı! Eski belediye başkan yardımcısı vefat etti
Bıçaklı saldırıya uğradı! Eski belediye başkan yardımcısı vefat etti

Aktüel

Bıçaklı saldırıya uğradı! Eski belediye başkan yardımcısı vefat etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23