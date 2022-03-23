B12 deposu besinler: Günde 2 kaşık tüketin b12 değeri normale dönüyor

Vitaminler, vücut hücrelerinin kendini yenileyebilmesi, büyüyüp gelişebilmesi ve enerji üretebilmesi için elzem organik bileşiklerdir. İnsan vücudunda sentezlenemeyen, sentezlense bile yetersiz olan vitaminler, dışarıdan besinlerle ya da takviye ilaçlarla desteklenmelidir. İlk defa 1912 yılında Polonyalı bir biyokimyacı olan Casimir Funk tarafından kullanılan vitamin sözcüğü, yaşam için gerekli amin anlamına gelir. Yağda eriyen ve suda eriyenler olmak üzere ikiye ayrılan vitaminler insan bedeni için hayati önem taşır. Suda eriyen vitaminler arasında en dikkat çeken vitamin grubu B vitaminleridir. Tiamin (B1), riboflovin (B2), niasin (B3), B5 pantotenik asit (B5), pridoksin (B6), biyotin (B7), kobalamin (B12) ve folik asit olmak üzere toplam 8 adet B grubu vitamin vardır.

B12 vitamini nedir?

Suda çözünebilen bir vitamin olan B12 vücutta az miktarda da olsa depolanabilir. İçeriğindeki kobalt minerali nedeniyle kobalamin olarak da bilinen vitamin, sağlıklı bir insanın karaciğerinde yaklaşık 2 mg ve diğer vücut bölgelerinde 2 miligram olmak üzere toplamda 4 mg kadar depolanır. Depolanma miktarı düşük olduğundan dolayı günlük olarak alınması önerilen B12 vitamini, hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunur.

B 12 vitamini vücut tarafından üretilemez ve dışarıdan tüketilen besin kaynakları ile alırız. B12 vitamininin temel kaynağı hayvansal proteinlerdir. Gündelik tüketilen gıdaların birçoğunda (şekerli ve unlu gıdalar, tahıl ve bakliyat grubu, sebze ve meyveler) B12 vitamini yer almaz.

Vücut için yeterli olan B12 vitamini alındığında, beyin, beden, karaciğer ve sinir sistemi rahat bir nefes alarak rahatlar. Yetersiz B12 vitamini de anemiye, yani kansızlığa neden olabilir.

B12 değerinizi yükseltmeye yaracak tarif

Doğal, pratik ve aynı zamanda leziz olan bu tarifi düzenli olarak 2 ay kullandığınızda B12 değerlenizin normale döndüğünü yaptırdığınız ölçümlerden anlayacaksınız.

Eksikliğinde kimyasal ilaç, iğne vb. maddeler alarak B12 vitamini ihtiyacınızı karşılamaktansa doğal besin kaynaklarıyla alabilirsiniz.

Malzemeler

Bir orta boy kırmızı lahana

Bir çorba kaşığı kaya tuzu

Yarım çay bardağı elma sirkesi (isteğe bağlı)

Hazırlanışı

1 orta boy kırmızı lahanayı ince ince doğradıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı tuz dökün. Ardından kase içerisinde hafif bir şekilde mıncıklayın.Oluşan karışımı bir kavanoza doldurarak bir süre bekleyin. Karışımın su saldığını göreceksiniz. 2 saat sonra kavanozun üstüne yarım çay bardağı mümkünse ev yapımı elma sirkesi ekleyin. Sirke sevmiyorsanız yerine su da koyabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta hazır sirke ve limon tuzunun fermantasyonu engellemesidir. Ağzını kapatarak buzdolabında 5 gün beklettikten sonra her gün iki üç kaşık tüketebilir dilerseniz salatalarınıza da ilave edebilirsiniz.

B 12 eksikliği belirtileri

*Unutkanlık,

* Yorgunluk,

* Uykusuzluk ve bitkinlik,

* Kulak çınlaması,

* Denge bozukluğu ve ayağa kalkınca baş dönmesi,

* Odaklanma sorunu,

* Ayak ve el uyuşması,

* Kaslarda yorgunluk ve gevşeme,

* Dilde yanma,

* Kramplar,

* İştah bozukluğu,

* Hızlı kilo alma, zor kilo verme,

* Kansızlık gibi sorunlar görülür.

B12 vitamini nelerde bulunur?

Normal sağlıklı bir insanda kandaki B12 miktarı 150 pg/ml civarındadır. Bu miktar 80 pg/ml altına düştüğünde B12 yetersizliğinden söz edilebilir. Besinlerle günlük olarak 2.4mcg miktarında B12 vitamini alınması önerilir. B12 eksikliği genel olarak emilim bozuklukları, yetersiz ve dengesiz beslenme, omeprazol, glifor, metmorfin gibi ilaçların kullanımı ve mide ameliyatları sonrasında görülür. Yetersizlik durumunda B12 açısından zengin gıdaların tüketilmesi önerilir. B12 vitamini sadece hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur.

Karaciğer, dalak gibi sakatatlar

Midye, istiridye, karides gibi kabuklu deniz ürünleri

Alabalık, ringa, uskumru ve ton balığı

Süt, yoğurt, peynir

Yumurta B12 vitaminin en zengin kaynakları arasında yer alır.

B12 vitamini eksikliği tedavisi

B12 yetersizliği tedavisinde yetersizliğin nedeni tespit edilmelidir. Yetersizliğin nedeni eğer diyet ile alınan B12 eksikliği ise örneğin vegan beslenenlerde bu durum çok yaygındır. B12 vitamin hapı ya da dil altı tabletleri önerilir. Ancak hastada B12 vitaminin emilimine bağlı olarak gelişen yetersizlik söz konusu ise tablet ya da hap kullanmanın tedaviye herhangi bir katkısı yoktur. Emilim problemlerine bağlı olarak gelişen yetersizlik durumunda iğne ile vitamin B12 takviyesi yapılmalıdır. 1000 mcg ya da 500 mcg tabletler şeklinde üretilen B12 hapları günlük B12 gereksinimini fazlasıyla karşılar. Haftada 2 kez 1000 mcg tablet kullanılması eksikliğin önlenmesi için yeterlidir.