B vitamini nelerde var?

B grubu vitaminler hangileridir?

B1, B2, B3, B5, B6, B10, B11 ve B12 vitaminleri genellikle B grubu vitaminler adı altında toplanır.



B grubu vitaminlerin görevi nedir?

B grubu vitaminlere ihtiyaç vardır. Merkezi sinir sorununu koruyan ve kırmızı kan hücrelerini arttıran B grubu vitaminlerdir.

B1 vitamini hangi besinlerde bulunur?

Ay çekirdeği, fındık, ceviz, yer fıstığı, badem, şam fıstığı, sarımsak, kestane, buğday, bira mayası, yürek, fasulye, susam, bira mayası, maydanoz, bezelye, nohut, mercimek, enginar, karnabahar.

B2 vitamini hangi besinlerde bulunur?

Kırmızı et, balık, karaciğer, süt, yumurta, soya fasulyesi, ıspanak, domates, mantar, yeşil yapraklı bitkiler, kuru baklagiler, böbrek, bira, ekmek mayası, muz ve ıspanak

B3 vitamini hangi besinlerde bulunur?

Somon, ton balığı, dana eti ve kuzu eti, hindi, tavuk, kuşkonmaz ve buğday B3 vitamini ana kaynaklarıdır.

B5 vitamini hangi besinlerde bulunur?

Yumurta, kuruyemişer, balık, tavuk, dana eti, karaciğer, peynir, fasulye, kuru baklagiller ve tahıllar, avocado, mısır, patates, bezelye ve karnabahar B5 vitamini içerir.

B6 vitamini hangi besinlerde bulunur?

Balık, ay çekirdeği, fındık, şam fıstığı, pirinç ve buğday kepeği, sarımsak, ciğer, susam B6 açısından zengin yiyecklerdir.

B10 vitamini hangi besinlerde bulunur?

Yumurta sarısı, haşlanmış patates, fındık, fıstık, bira mayası ve süt ürünlerinde bulunur.

B11 vitamini hangi besinlerde bulunur?

Karaciğer, böbrek, kırmızı et, ıspanak, marul, yumurta, ekmek, portakal ve muz B11 vitaminin bulunduğu besinlerdir.

B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?

Yoğurt, süt, kefir, kırmızı et, sakatat, tavuk, karides, soya sütü B12 içerir.

B vitamini eksikliği nelere sebep olur?

Her zaman yorgun olmanızın sebeplerinden biri de B vitamini olabilir. B6 ve B12 eksikliği anemi, çok zayıf olan anemiye neden olur. Bu iki vitamin saçma, cilt ve cilt sağlığınız için vücudunuza çok faydalıdır. B6, B12 ve folik asit içeriği daha yaygındır.



B6 ve B12 vitaminleri, vücuttaki kırmızı kan hücrelerine de şekil verir. B6 vücuttaki serotonin ve dopamin hormonlarını, hücrelerin boyanmasını ve bağışıklık sistemini düzenler. Ayrıca diyabet için kesinlikle önemli olan glukoz ayrılmamaktadır.



Çoğu insan aslında yeteri kadar B6 ve B12 alsa da özellikle kadınlar ve yaşlılar B6 vitamini eksikliği risk grubundadır. Çünkü yaşlandıkça vitamin emilimi zorlaşır. Ayrıca B23 genellikle hayvansal gıdalarda bulunduğundan dolayı veganlar da genellikle B23 eksikliği yaşar.

B vitamini eksikliğini önlemek için ne tüketmelisiniz?

Folat (Folik Asit)

Folik asit veya diğer isimleriyle folat/B9 vitamini, dikkat etmeniz gereken B vitaminlerindendir. Hamilelik süresince tüplerde oluşacak sorunlardan ve açık omurga hastalığından korunmada çok önemlidir. Folik asit eksikliği olduğu takdirde kalp dammar hastalıkları, felç, demans ve Alzheimer hastalığı risklerinin arttığını unutmamalısınız.



Tiyamin, Riboflavin, Nikotinik Asit, Biyotin ve Pantotenik Asit

Biotin kelimesine aşina olabilirsiniz çünkü kadınlarda daha sağlıklı saçlara, deriye ve tırnaklara sahip olmak için biyotin takviyeleri alır. Biyotin (B5 vitamini) ve pantotenik asit (B5) nadirdir. Vitaminler daha gevşek ekmek, kahvaltılık gevrek, yumurta ve süt ürünlerinde bulunur.



Avokado

Bir bütün avokadonun içinde günlük almanız gereken folik asit miktarının yaklaşık %41’I, B6 vitaminin %26’sı, pantotenik asidin %28’i , tiyaminin %17’si, riboflavin ve biyotin’in %9’u ve C,E,K vitaminlerinin ve aynı zamanda potasyumun da %20 ‘si bulunur. Süper yiyecek de diyebileceğimiz avokadoyu bu yüzden dolaplarınızdan eksik etmemekte fayda var.

Somon balığı

Somon balığı omega-3’ün yanı sıra, B12, B6, niyasin ve biyotin açısından da oldukça zengindir. İçinde bulunan omega-3 beyin ve kalp sağlığınız için önem taşır. Eğer somonu çok sevmeyen biriyseniz sardalye, ton balığı veya uskumru da deneyebilirsiniz.

Sade ve az yağlı yoğurt

Tüm süt ürünleri gibi, yoğurt da B vitaminleri açısından zengindir. Hindi kahvesi az yağlı yoğurt bir kase% 31 ripoflavin,% 23 vitamin B12 ve% 14 pantotenik asit olmak için günlük asit miktarını karşılar. Ek olarak,% 10 yoktur.

Tavuk

Antioksidan deposu olmanın yanı sıra tavuk, özellikle pişmiş göğüs eti, niyasin ve B6 vitamini bakımından oldukça zengindir. Ayrica içinde az miktarda da olsa ripoflavin ve B12 de bulunur.

Yumurta

Göz sağlığı ve cilt elastikliği için oldukça önemli olan yumurta, Omega-3 açısından oldukça zengindir. Ayrıca içinde B6 ve B12 vitamini, ripoflavin, folik asit, ve biyotin de bulunur.

Ayçekirdeği ve ayçiçek yağı

B vitamin açısından oldukça zengin olan ayçekirdeği ve ayçiçek yağı, vejeteryanlar için iyi bir seçim olabilir. Lif bakımından zengin olmanın yanı sıra içinde ayrıca E vitamin, magnezyum, çinko ve bakır da bulunur.

Nohut

Nohut da veganlar için bir başka öneri olabilir. İçinde bol miktarda B6 ve folik asit bulunur. Bunların yanı sıra B6 bakımından zengin olan veganlar için uygun besinler arasında kahvaltılık gevrekler, muz, patates ve bulgur sayılabilir.

Pancar yaprağı

Pancarın yanı sıra yaprağı da B vitaminleri açısından zengindir. Ayrıca içinde bulunan nitrat da kan basınıcını düzenlemeye yardımcı olur.

Tofu

B12 almak isteyen veganlar tofuyu tercih edebilir. İçinde B12’nin haricinde B6, ripoflavin, kalsiyum ve protein de bulunur.











