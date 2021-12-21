Yeni yılla birlikte pek çok kalemde artış yaşanacak. 1 Ocak 2022 itibariyle ehliyet harç ücretleri de artacak. Peki, B sınıfı ehliyet harcı ne kadar oldu?

B sınıfı ehliyet harcı 2022 ne kadar?

2022 yılında vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlendi. A sınıfı ehliyet harcı, 272 liradan 370 lira 40 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı ise 820 liradan 1116 lira 90 kuruşa çıkacak. Diğer ehliyet harçları ise bin 368 liradan bin 863 lira 70 kuruşa yükselecek

Ehliyet yenileme işlemi ne zamana kadar yapılabilecek?

Ehliyet yenileme işlemleri ilk yapılan açıklamaya göre 31 Aralık 2020’de sona erecekti. Ancak daha sonra alınan kararla bu süre iki yıl da uzatıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “01 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş eski tip ehliyetlerin yeni tip ehliyet ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşların başvuru yoğunluğunu ve bu yoğunluktan kaynaklı sorunları hafifletmek amacıyla; ehliyetlerin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır" denildi. Ehliyet yenileme işlemleri 31 Aralık 2022’ye kadar yapılabilecek.

Sürücü belgesi yenilemek için gereken belgeler nelerdir?

Eski ehliyet belgeniz

Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)

Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu

1 adet biyometrik fotoğraf

Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi

Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).

Değişim ücretinin ödendiğine dair dekont