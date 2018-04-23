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Aziz Yıldırım'dan sürpriz prim kararı!

Bugün oynanacak olan Antalyaspor karşılaşması öncesinden Fenerbahçe yönetimi kesenin ağzını açtı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:59
Aziz Yıldırım'dan sürpriz prim kararı!

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe bugün sahasında Antalyaspor ile mücadele edecek. sarı lacivertli takımda istenilen sonuçların gelmemesi nedeniyle yönetim harekete geçti ve prim sisteminde değişikliğe gitti. 
 
Fenerbahçe'de futbolcuların motivaysonunu artırmak amacıyla yönetim prim sistemine geçmişti. Sarı lacivertli yönetim ilk etapta 3 maç arka arkaya galibiyet halinde 1 milyon Euro'luk prim dağıtma kararı aldı. Daha sonra maç başı 300 bin Euro'luk prim düşünüldü. Fakat iki sistemin de futbolculara olumlu etki etmemesi nedeniyle yönetim prim sistemini komple kaldırdı.

Fenerbahçe yönetiminin, şampiyon olunması halinde özel bir primi düşünebileceği belirtildi.

Kaynak:Futbol Arena

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 10:59
  1. Aziz Yıldırım
  2. Fenerbahçe
  3. Prim
  4. Antalyaspor

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