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Gündem Aziz Sancar'ın ağabeyi askeri törenle ebediyete uğurlandı
Gündem

Aziz Sancar'ın ağabeyi askeri törenle ebediyete uğurlandı

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın, İzmir'de vefat eden ağabeyi Tuğgeneral Kenan Sancar'ın cenazesi, toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 18:42:00 -
Aziz Sancar'ın ağabeyi askeri törenle ebediyete uğurlandı

Prof. Dr. Aziz Sancar'ın, İzmir'deki bir hastanede yaşamını yitiren ağabeyi Kenan Sancar için Seferihisar'da askeri tören düzenlendi.

Sancar ailesinin yakınlarının da katıldığı törende, kılınan cenaze namazının ardından Sancar'ın naaşı Seferihisar Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan Kenan Sancar'ın eşi Nezihe Sancar'ın da önceki gün vefat ettiği, aynı kabristanda toprağa verildiği belirtildi.

Aziz Sancar'ın yeğeni Ülkü Sancar, Kenan Sancar'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Canımız, çınarımız, General Kenan Sancar ve 60 yıllık hayat arkadaşı Nezihe Sancar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Zamanın içinde yeri kalmadığını anladığında gitmesini bilen insan en asil insandır. Allah rahmetiyle kuşatsın Paşam."

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