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Aziz Behich kimdir? Aziz Behich Beşiktaş'a transfer mi ediliyor?

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapora göre hareket eden Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı sol bek Adriano'nun alternatifini Hollanda'da buldu. Aziz Behich Beşiktaş'a transfer mi ediliyor? Aziz Behich kimdir?İşte merak edilen detaylar...

15 Mart 2019 Cuma 10:08
Aziz Behich kimdir? Aziz Behich Beşiktaş'a transfer mi ediliyor?

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapora göre hareket eden Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı sol bek Adriano'nun alternatifini Hollanda'da buldu. Aziz Behich Beşiktaş'a transfer mi ediliyor? Aziz Behich kimdir? İşte merak edilen detaylar...

Aziz Behich Beşiktaş'a transfer mi ediliyor?

Beşiktaşlı yetkililerin, Bursaspor'dan PSV'ye transfer olan Aziz Behich için girişimlere başladığı ifade edildi.

28 yaşındaki Avustralyalı oyuncu bu sezon Hollanda temsilcisinde toplam 6 maçta forma giyme şansı buldu.

Savunmanın solunda Caner Erkin'e de alternatif arayan siyah-beyazlıların, Hollanda ekibi ile önümüzdeki günlerde bir araya gelerek Aziz Behich transfer için ilk resmi görüşmeyi yapması bekleniyor.

2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Avustralyalı oyuncunun tahmini bonservis bedeli yaklaşık 1.5 milyon euro olarak ifade ediliyor.

Aziz Behich kimdir? 

1990 doğumlu futbolcu Aziz Eraltay Avustralya Melbourne doğumludur.

Futbola Avustralya’da Green Gully SC takımı ile başlamıştır. David Beckham Academy’de eğitim almıştır.

Daha sonra sırası ile Melbourne, Hume City FC ve Melbourne Heart takımlarında forma giymiştir. 2013 yılında Bursaspor takımına transfer olmuş bir sezon Melbourne takımında kiralık olarak oynamıştır. 2014 yılında Bursaspor takımına tekrar dahil olmuştur.

Avustralya Milli takımında toplam 17 kez Milli formayı giymiştir. Baba tarafından aslen Türk olduğu için girişimlerde bulunulmuş ve Türk statüsünde oynayabilmesi sağlanmıştır. Sol bek ve sol açık mevkilerinde görev alan Aziz Eraltay aslen Kıbrıs’lıdır.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:08
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