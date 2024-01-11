Azgın azınlığın İHL düşmanlığı
CHP ve avaneleri mütedeyyin kesime kin kusmaya devam ediyor. Kandil’in dağ kadrosunun başkanlık yapmasından rahatsızlık duymayan, HDP’lileri kendi listesinden Meclis üyesi yapan CHP zihniyeti, AK Parti’nin alnı secdedeki adaylarından rahatsız oldu. Seküler yobazların sesi Cumhuriyet Gazetesi’nin yazarı Işık Kansu, imam hatip liseli AK Partili Belediye Başkan adaylarının ismini vererek kendince bir kusur buldu.
SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL
Mütedeyyin kesime şirin görünmek için helalleşme adı altında her türlü ikiyüzlülüğü yapan CHP ve avaneleri kinlerini kusmaya devam ediyor. Cumhuriyet yazarı Işık Kansu, “AKP’nin listeleri şaşırtmadı: Belediye başkan adayları imam hatipli” başlıklı rezil haberinde, adayların imam hatipli olmasını kusurmuş gibi gösterdi. Hedef alınan başkan adaylarının isimleri şöyle: Tahir Büyükakın (Kocaeli): İzmit İmam Hatip Lisesi mezunu. Şahir Şerifoğlu (Elazığ): İmam Hatip Lisesi mezunu. Alinur Aktaş (Bursa): İmam Hatip Okulu mezunu. Halit Doğan (Samsun): İmam Hatip Lisesi mezunu. Mehmet Sekmen (Erzurum): İmam Hatip Lisesi mezunu. Mehmet Kocatepe (Artvin): Uludağ İlahiyat Fakültesi mezunu. Aytekin Şenlikoğlu (Giresun): İmam Hatip Okulu mezunu. Eyüp Erdoğdu (Tokat): İmam Hatip Lisesi mezunu.