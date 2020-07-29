Azgın azınlığa suç duyurusu
Ayasofya Camii’nin zincirlerinin kırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ederek yargı sopasını gösteren Bizans artıkları hesap verecek. Azgın azınlığın temsilcisi marjinal Halkın Kurtuluş Partisi idarecileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Halkın Kurtuluşu Partisi (HKP) isimli kızıl-komünist oluşum, 24 Temmuz’da Başkan Erdoğan’ın konuşmasında Mustafa Kemal ve İsmet İnönü’yü hedef aldığını iddia ederek 5816 sayılı M.Kemal’i Koruma Kanununa Aykırılık suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.
Başkan Erdoğan’a ağır hakaretlerde bulunan HKP’li marjinaller hakkında harekete geçen Hukuk Adalet ve Kardeşlik Derneği (HAKDER), Bizans artıklarını mahkemeye verdi. HAKDER Genel Başkanı Av. Bülent Demir, HKP yöneticileri hakkında “Cumhurbaşkanına Hakaret” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Hukukçu Bülent Demir, sosyal medya hesabından “#Erdoğana5816Davası” etiketiyle paylaştığı suç duyurusunda şu ifadelere yer verdi:
“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunan HKP Halkın Kurtuluş Partisi’ne ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ten suç duyurusunda bulunduk. Cumhurbaşkanımıza hakaret kabul edilemez.”