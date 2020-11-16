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Aktüel Azerbaycan’ın gücünü bütün dünya gördü
Aktüel

Azerbaycan’ın gücünü bütün dünya gördü

Kardeş Azerbaycan’ın zaferiyle sonuçlanan ikinci Karabağ savaşına ilişkin Azerbaycanlı gazeteci-Yazar Oktay Hacımusalı, gazemiz Akit’e değerlendirmede bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 14:31:00 -
Azerbaycan’ın gücünü bütün dünya gördü

Muhammet Kutlu  Ankara

Azerbaycan’ın büyük bir zafer kazandığını vurgulayan Hacımusalı, şunları dile getirdi:

Böyle büyük zaferi hayal dahi edemezdik

‘‘Olayı bence bir yenilgi, ya da Rus askerinin tekrar Karabağ’ı işgal etmesi olarak değerlendirmek aslında hiç doğru bir yaklaşım değil. 27 Eylül’den itibaren başlayan Azerbaycan kendi toprak bütünlüğünü sağladı. Bu süre zarfında operasyonlar başlamadan bir gün öncesinde hayal dahi edemediğimiz zaferler yaşadık peşpeşe. Ordumuz Ali Baş Komutanımız sayın Aliyev’in komutanlığında başarıdan başarıya koşarken Azerbaycan olarak son belki de iki yüzyılın en büyük başarısını yakaladık. Karabağ’ın kalbi diye nitelendireceğimiz Şuşa’nın işgalden kurtarılması artık Azerbaycan devletinin gücünü bütün dünyaya göstermiş oldu.”

Rusya ve Türkiye barış gücüne de değinen Oktay Hacımusalı, şöyle devam etti:

Rus-Türk barış gücü, NATO gücünden iyidir

“Bölgede kısa bir süreliğine Rusya ve Türkiye barış gücünün olması ABD ya da NATO gücünün Karabağ’da bulunmasından daha iyidir bizim için. Konu burada aynı zamanda Zengezur üzerinden Nahcivanla Bakü’yü ve aynı zamanda bütün Avrasya’yı kapsayacak büyük bir karayolu üzerinde konuşlanıyor. Bu yolun ABD ya da AB güdümünde olmasını sanırım bölgedeki hiçbir devlet istemeyecektir. Ermenistan bundan sonra ne yapacak sorusuna gelince; eğer işgal politikasından vazgeçmeyeceklerse, bu onları daha da çıkmaza sürükleyecektir. Bundan sonrasını artık Paşinyan düşünsün.”


Yeni Akit Gazetesi
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