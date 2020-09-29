Azerbaycan’dan yeniakit.com.tr’ye flaş açıklamalar
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Konseyi Basın Sözcüsü Elmeddin Behbud, Karabağ cephesinde yaşanan son gelişmeleri yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında anlatıyor.
MEHMET ÖZMEN / ANKARA
Karabağ’daki tırmanan gerilimin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde bugün ele alınması bekleniyor. BM’den ‘ateşkes’ kararı çıkıp çıkmayacağı ve bu karara Azerbaycan’ın uyup uymayacağı henüz bilinmiyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Konseyi Basın Sözcüsü Elmeddin Behbud canlı yayında aktarıyor.
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