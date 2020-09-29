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Gündem Azerbaycan’dan yeniakit.com.tr’ye flaş açıklamalar
Gündem

Azerbaycan’dan yeniakit.com.tr’ye flaş açıklamalar

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Konseyi Basın Sözcüsü Elmeddin Behbud, Karabağ cephesinde yaşanan son gelişmeleri yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında anlatıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 15:59:00 -
Azerbaycan’dan yeniakit.com.tr’ye flaş açıklamalar

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

Karabağ’daki tırmanan gerilimin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde bugün ele alınması bekleniyor. BM’den ‘ateşkes’ kararı çıkıp çıkmayacağı ve bu karara Azerbaycan’ın uyup uymayacağı henüz bilinmiyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Konseyi Basın Sözcüsü Elmeddin Behbud canlı yayında aktarıyor. 

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

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