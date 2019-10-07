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Azerbaycan'dan skandal karar! Hoparlörden ezan okunması yasaklandı

Ülkesinin büyük çoğunluğu Müslüman olan Azerbaycan'da tepki çekecek bir karara imza atıldı. Ülkede bazı vatandaşların şikayeti üzerine ezanın artık hoparlörlerden okunması yasaklandı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 15:19
Azerbaycan'dan skandal karar! Hoparlörden ezan okunması yasaklandı

Azerbaycan ilginç bir karara imza attı. Büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkede ezanın hoparlörlerden okunmaması yönünde karar alındı. İmam ve müezzinlerin artık ezanı çıplak sesle okuyacağı belirtildi.

Tepki çekecek karar

Bazı verilere göre yüzde 90 üzerinde bir oranla Müslüman olan Azerbaycan'da böyle bir kararın almasının tepkilere neden olacağı belirtilirken ülkenin Diyanet İşleri Başkanlığı seviyesindeki kurumundan açıklama geldi.

"Şikayetler üzerine yasakladık"

Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı'na denk sayılabilecek bir kurum olan Kafkas Müslüman İdaresi tarafından yapılan açıklamada kararın halktan gelen şikayet üzerine alındığı ve bu durumun ezanın yasaklanması anlamına gelmediği belirtildi. Açıklamada, "Sadece hoparlörü kaldırdık. Müezzinler, geçmiş yıllarda olduğu gibi minareden çıplak sesle ezan okumaya başladı." ifadelerine yer verildi.

Karar camilerde protesto edildi

Ezanın hoparlörlerden okunmasının yasaklanmasının ardından karar Bakü'deki camilerde protesto edildi. Sultanali Camii cemaati, alınan karara "Ezanı duymak, ruhani vazifemizi anımsamak için önemli. Bu kadar gürültü varken; ezanı nasıl duyacağız? Hristiyan devletler çan sesini yasaklıyor mu? Bu yasak Ateist-Bolşevik uygulamalarını hatırlatıyor." diye tepki gösterdi.

İmam bile yasağı savundu

Öte yandan protestonun yapıldığı Sultanali Camii İmamı İbrahim Yarıyev ise kararı, Azerbaycan'ın Suudi Arabistan veya İran gibi din devleti olmaması ile savundu. Yarıyev, "Demokratik bir devletiz. Rahatsız edilmemek isteyenlerin haklarına saygı göstermemiz lazım." dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 15:19
  1. Sultanali Camii İmamı İbrahim Yarıyev
  2. azerbaycan ezan

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah6 dk önce
    Ezan yasaklanmamış, eskisi gibi imam okuyacak artık. Keşke bizde de olsa.
  • OsmanlıOsmanlı13 dk önce
    Azerbaycan'ın yüzde 85'i Alevi! konu anlaşılmıştır

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