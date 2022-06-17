Azerbaycan'dan Ermenistan'a kritik çağrı: Biz hazırız

Bakü'de Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenen 9. Küresel Bakü Forumu'nda Hikmet Hacıyev, Akşam TV'ye özel röportaj verdi.

Hikmet Hacıyev düzenlenen forumun amacında Nizami Gencevi'nin felsefesinin durduğunu belirtirken, "Bu felsefenin asıl meselesinde insaniyet ve adalet temeli vardır. Küresel Bakü Forumu'nun önemli amaçlarından biri adaletin sağlanmasıdır" dedi.

Dünyada birçok forumun düzenlendiğine dikkat çeken Hacıyev, Küresel Bakü Forumu'nun diğerlerinden farklı olarak, geniş bir siyasi bakış ve dünyanın farklı ülkelerinden katılan ülkelerin farklı düşüncelerinin yer aldığını belirtti.

Yeni dünya düzeni

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Küresel Bakü Forumu'nun güncel konusunun yeni dünya düzeni olduğunu söyledi. Kovid-19'un sonrasında ve Ukrayna-Rusya savaşının ardından yeni dünya düzeninde neler olacağının belli olmadığı belirten Hacıyev, "Akademisyenler bakanlar ve siyasiler bir araya gelerek yeni dünya düzeni hakkında düşünce üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

Şuşa Beyannamesi hedefine ulaştı mı?

Şuşa Beyannamesi'nin zaman ve mekan olarak çok farklı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Hacıyev, İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'ın imzaladığı Şuşa Beyannamesi, siyasi, jeopolitik ve sembolik olarak ehemmiyet taşıdığını söyledi.

Bu beyannamenin Türkiye ve Azerbaycan halklarının iradesinden geldiğini açıklayan Hacıyev, "Bu beyanname bizim müttefikliğimizi bir kanun haline getirmiş oldu. Bu artık her iki ülkenin nesilleri için birbirini ebedi olarak bağlayan bir kanun olarak belirlendi" dedi.

"Liderlerimiz ileri görüşlü"

Bir konunun altına çizmek istiyorum. Bu anlaşma liderlerimizin ne kadar ileri görüşlü olduğunun göstergesidir. Çünkü dünyada neler olup bittiğin hepsi gözümüzün önünde. Dünya düzeninin değiştiği bir ortamda Azerbaycan ve Türkiye'nin stratejik olarak da dostluğunun önemli olduğunu vurguluyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan ve Türkiye'nin işbirliğinin herkes için çok önemli olduğunu söylerken, "Sadece Türk dünyası için değil tüm dünya için önemli. Dünyada bugüne kadar örneği olmayan bir kardeşlik müttefikliği oluşturduk. Gözümüzün önünde kardeş ülkeler var. Aynı dilden ve dinden olmalarına rağmen savaşıyorlar. Bizim yaptığımız dünya için örnek. Bizim kardeşliğimiz merkezi Asya'da olan kardeş ülkelerimiz içinde bir örnektir" dedi.

Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin rolü

Hikmet Hacıyev Türk basını ve Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletirken, "Ben Karabağ savaş dönemi için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kardeş Türk basınına teşekkürlerimi iletiyorum. Şuşa Beyannamesinin imzalandığı gün İlham Aliyev konuşmasında tüm Türk basınına teşekkürlerini iletmişti. Onlar savaşta da Azerbaycan ile omuz omuza oldular. Azerbaycan'ın gerçeklerini Dünya medyasına taşımakta yardımcı oldular. Azerbaycan ve Türkiye İletişim Başkanlıkları işbirliği sahada kendisini gösterdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Kameramanından muhabirine herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Zengezur Koridorunda son durum

Hikmet Hacıyev sonunda kaybedenin yine Ermenistan olacağını vurgularken, "Azerbaycan mücadelesini devam ettirecektir Kardeş Türkiye ile birlikte Kafkasların yeni coğrafyasını kuruyoruz" dedi.

Hacıyev, "Türkiye ve Azerbaycan barışçıl tutumunu Ermenistan'a iletiyor. İki ülke senkron olarak Ermenistan'la ilişkileri normalleştirmeye, sınırları açmaya hazır. Ancak Ermenistan Türkiye ve Azerbaycan'ın topraklarından hak isteme iddiasından vazgeçmeli." ifadelerini kullandı.