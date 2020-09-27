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Aktüel Azerbaycan'dan, Ağdere'deki Ermeni askeri birliğinin komutasına "teslim olun" çağrısı
Aktüel

Azerbaycan'dan, Ağdere'deki Ermeni askeri birliğinin komutasına "teslim olun" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 16:09:55 -
Azerbaycan'dan, Ağdere'deki Ermeni askeri birliğinin komutasına "teslim olun" çağrısı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Askeri Komutanlığı, işgal altındaki Ağdere bölgesindeki Ermeni silahlı kuvvetlerinin garnizon komutanına, can kayıplarının artmaması için "direnmemeleri ve teslim olmaları" çağrısında bulundu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermeni garnizonunun teslim olduğu takdirde savaş esirlerine ve sivil rehinelere yönelik muamelenin Cenevre Sözleşmesi ve diğer uluslararası hukuk normlarına uygun olarak yürütüleceği belirtildi.

Açıklamada, Ermeni güçlerin direnişi sürdürdüğü takdirde silahlı herkesin etkisiz hale getirileceği kaydedildi.


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