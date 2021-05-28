Azerbaycan'daki şehit çocuklarına Türkiye'den hediye karavanı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Azerbaycan’daki şehit ve gazi çocuklarına oyuncak dolu hediye karavanı gönderdi.
yeniakit.com.tr
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından “Çocuk oyunla ve dünya çocukla güzelleşir” paylaşımında bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hediye Karavanımız, Can Azerbaycan’daki şehit ve gazi çocuklarımıza hediyelerini götürüyor. Kardeş ülke Azerbaycan’ın Cumhuriyet günü kutlu olsun” denildi.