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Azerbaycan’da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 52’ye yükseldi

Azerbaycan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52’ye, toplam vaka sayısı ise 4 bin 403’e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 17:49:54 -
Azerbaycan’da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 52’ye yükseldi

Azerbaycan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52’ye, toplam vaka sayısı ise 4 bin 403’e ulaştı.


Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde 132 kişide daha yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildiği, 72 yaşındaki 1 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 78 kişinin ise virüsü yenerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte Azerbaycan’da toplam vaka sayısı 4 bin 403’e yükselirken, toplam 52 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 819 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.


Öte yandan 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan’da şu ana kadar 280 bine yakın Covid-19 testi yapıldı.

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