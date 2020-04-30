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Azerbaycan’da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi

Azerbaycan’da 38 kişide daha korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 804’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:20:35 -
Azerbaycan’da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi

Azerbaycan’da 38 kişide daha korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 804’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi.


Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 38 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 69 yaşındaki 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 58 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı bin 804’e, ölenlerin sayısı 24’e yükseldi. Bin 325 kişi ise taburcu oldu.


Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 143 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

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