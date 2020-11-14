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Aktüel Azerbaycan ve Ermenistan, asker cesetlerini karşılıklı iade etti
Aktüel

Azerbaycan ve Ermenistan, asker cesetlerini karşılıklı iade etti

Yeniakit Publisher
2020-11-14 10:48:07 -
Azerbaycan ve Ermenistan, asker cesetlerini karşılıklı iade etti

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ve Ermenistan, Şuşa etrafındaki çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin cesetlerini karşılıklı olarak iade etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'da görevli Rus askerlerin aracılığıyla savaş alanında kalan Ermenistan askerlerinin cesetlerinin iade edildiği bildirildi.

Açıklamada, 6 şehit askerin naaşının da Azerbaycan'a iade edildiği kaydedildi.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşmasında tarafların ceset ve esirleri değiştireceği belirtilmişti.

Azerbaycan ordusu, Şuşa şehrini 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.

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