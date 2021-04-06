  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatı başladı!
Gündem

Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatı başladı!

Azerbaycan ve Türk orduları muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatı başladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 12:14:00 -

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türk ordularının muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatının başladığı duyuruldu. Açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre bugün 6 Nisan tarihinde, Azerbaycanlı ve Türk askerlerin katılımıyla muhabere birliklerinin ortak taktik tatbikatı başladı" ifadelerine yer verildi.

Tatbikatta muhabere askerlerinin birleşik bir iletişim sistemi düzenleme görevlerini icra ettiği ve muharebe eğitiminin yapılacağı bölgelere konuşlandırıldığı belirtildi.Tatbikatta, muharebe birliklerinin modern iletişim araçları ve otomatik kontrol sistemleri kullandığı, birliklerin etkileşimini organize etme, saha komuta mevzilerini konuşlandırma ve diğer görevleri yerine getirdiği aktarıldı. Tatbikat 8 Nisan'a kadar devam edecek. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü! İşte son rakamlar
Ekonomi

Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü! İşte son rakamlar

Altın fiyatlarında hem dolar kuru hem de ons altının etkisiyle dalgalanmalar devam ediyor.

İnkar etti! Ülkenin Başbakanı'ndan tepki: Görevden alınmasını istiyorum
Dünya

İnkar etti! Ülkenin Başbakanı'ndan tepki: Görevden alınmasını istiyorum

Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapic, Srebrenitsa soykırımını inkar eden Adalet ve İnsan ile Azınlık Hakları Bakanı Vladimir Leposavic'in gö..
Rusya'dan ABD'yi titreten bir açıklama daha
Ekonomi

Rusya'dan ABD'yi titreten bir açıklama daha

ABD'nin dolar düzenine karşı Rusya kripto paralara göz kırptı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin, dijital para birimleri ve blokzincir..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay