Azerbaycan Türk Ocağı ve TAİB ortak projeler için kolları sıvadı

YENİ AKİT ANKARA

Türk Ocağı ve TAİB heyetleri, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişimi, Türk toplumunu güçlendirmek için yapılan çalışmalar ve bölgede yeni gerçeklikler açmanın umut verici yolları hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Ocak temsilcileri, Ocağın faaliyetleri, Türk Ocağı Başkanı Akif Aşirli'nin hayata geçirdiği projeler hakkında ayrıntılı bilgi verilerek, Türk dilli konuşan ülkeler arasındaki entegrasyonu hızlandırmak için alınması gereken tedbirlere ilişkin görüşler dile getirildi. Türk Aksakallar Birliği ile ortak projelerin uygulanması ve genel olarak aynı amaca giden yolda imkanların seferber edilmesinin her durumda etkili sonuçlar doğuracağı görüşünde birleşildi.

TAİB temsilcileri de sırasıyla organizasyonun faaliyet programı, planlanan projeler hakkında misafirleri bilgilendirdi ve ortak eylem planının oluşturulmasına ilişkin açıklamayı memnuniyetle karşıladı.

Toplantı katılımcıları, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk toplumunu sağlam temeller üzerinde geliştirme hedefinin önemine işaret ettiler.